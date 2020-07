Comenzó el éxodo en Sportivo Desamparados

View this post on Instagram

#Desamparados| Comenzu00f3 el u00e9xodo en u00e9l vibora. En el du00eda de hoy, se confirmaron dos bajas importantes en el Puyutano. Por un lado, la baja de Ricardo Tapia que continuaru00e1 su carrera en Sarmiento de Chaco y por otro, la salida del arquero Emilio Crusat, que continuaru00e1 su carrera en el exterior del pau00eds. A esto dos, se le suma la partida de Pablo Aguilar, que finalmente no llegu00f3 a un acuerdo con la dirigencia. Tapia le expresu00f3 a uno de nuestros integrantes su deseo de retornar a vestir los colores del vu00edbora en el futuro. u0026#34;Voy a continuar en Sarmiento, si el torneo vuelve a jugarse antes de diciembre. Luego planeo sentarme en una charla con Juan Valiente para volver a Desamparadosu0026#34;, mencionu00f3. #TiempodeDescuento#Eu0301xodo#Desamparados#Tapia#Crusat#SanJuan#Vibora#Godoy#Puyutano#FederalA