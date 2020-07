La exorbitante cifra que pidió Hamilton para renovar con Mercedes

Con una renovación que se fue postergando por la crisis y el parate que generó la Pandemia, ahora el Lewis Hamilton va por todo para que Mercedes lo siga contando en su nomina. El séxtuple campeón mundial de la F1 es la joya de la escudería, pero exige 44 millones de euros para continuar defendiendo al equipo alemán y ahora le toca contestar al equipo aleman, según publicó Marca.

El vínculo del piloto británico con la histórica escudería se vence a fin de temporada, y ahora depende del mandamás del equipo, Toto Wolff decidir si accede a la exorbitante cifra para que se quede la estrella o dejarlo ir.

El hecho de que no haya habido carreras ha dilatado el proceso para Mercedes, que no ha seguido el modelo de Ferrari y McLaren, que sí se han movido en el mercado de pilotos. Sebastian Vettel no ha llegado a un acuerdo para renovar y eso ha provocado el fichaje de Carlos Sainz por la 'Scuderia'. Además, Daniel Ricciardo dejará en 2021 Renault para formar parte del equipo de Woking.

En tanto que Hamilton, pide una mejora de cuatro millones de euros por año para renovar. El hexacampeón está condenado a entenderse con el equipo en el que se ha encumbrado como uno de los más grandes de la historia. Que Sainz haya firmado por dos años con Ferrari le ha cerrado el camino a poder vestirse de rojo. Y hay que recordar que Charles Leclerc extendió su contrato hasta 2024.

Lewis cumple esta temporada puede alcanzar los siete títulos de Michael Schumacher. Atesora 84 victorias por las 91 del alemán. Y en podios seguro que supera al 'Káiser', ya que Hamilton tiene 150, por los 155 del legendario piloto teutón. En poles, el inglés ya es el más rápido de la historia con 88.