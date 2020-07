Luis Ardente: 'Se me venció el contrato pero mi deseo es continuar'

La emergencia sanitaria por el coronavirus sigue en pie en todo el país y muchas actividades todavía no se normalizan. Un caso bien claro es el fútbol, deporte que todavía no tiene estipulada la fecha de la vuelta a los entrenamientos.

Noticias Relacionadas Romina Malaspina y su look 'apretado' para conducir el noticiero

En este contexto, muchos jugadores del fútbol argentino quedaron libres, porque este último 30 de junio varios contratos terminaron con sus respectivos clubes. Así pasa con varios jugadores de San Martín, donde también están incluidos históricos o referentes como Luis Ardente, Martín Bravo y el ‘Pampa’ Gelabert.

Por esta situación Canal 13 consultó la situación contractual con el arquero del verdinegro, Luis Ardente y declaró: "Se me venció el contrato este 30 de junio, no solo a mí sino a otros jugadores del plantel, así que ya somos libres". Al ser consultado de como serán los pasos a seguir desde el club, el arquero expresó: "Hoy estuve hablando con Jorge (Miadosqui) por otro tema, pero sabemos que tenemos que esperar, ya que no se sabe cuándo va a volver el fútbol"

Noticias Relacionadas Horror en Rivadavia: No atendía el teléfono y lo encontraron de la peor manera

"Es un momento especial por esta pandemia, pero hay que esperar con tranquilidad, hay que ser pacientes. Sabemos que estamos atravesando un momento único, por eso tenemos que esperar para saber cómo ese puede reiniciar el torneo y como se va a reorganizar el torneo", agregó en diálogo con Compacto 13.

Además, Ardente manifestó que como capitán y referente, es el encargado de ser la voz cantante del plantel al momento de negociar con la dirigencia. "Yo le trasmito las necesidades o resoluciones a mis compañeros después de hablar con Miadosqui, siempre estamos en contacto con Jorge", señaló. Luego para tranquilidad de los fanáticos verdinegros, explicó que su deseo es quedarse defendiendo la valla del club de Concepción.

"Hace 9 años que estoy acá en la provincia. He vivido muchas cosas lindas con San Martín de San Juan y de mi parte espero tener la posibilidad de continuar, pero hay que ser pacientes. Esto es fútbol y sabemos que puede pasar cualquier cosa, pero no solo depende de mí la continuidad, hay que ser pacientes, son momentos difíciles en el país y en el mundo" amplió.

A pesar de sus 38 años, el referente verdinegro manifestó que sus intenciones son las de poder seguir atajando durante 3 o 4 años más. Asimismo enfatizó una vez más el deseo de seguir defendiendo el arco verdinegro, tal es que a pesar ya ser un jugador libre aun sigue entrenando de forma intensa a la par de sus compañeros mediante videollamada, bajo las ordenes del cuerpo técnico encabezado por Paulo Ferrari.

Por último, Ardente explicó que desde el club se les pagó todo el sueldo hasta el 30 de junio. De todas formas explicó que los jugadores tienen la libertad de que puedan hablar con otro club. "Se tomo esa decisión por razones de la pandemia, eso no significa que los muchachos sigan o no el día de mañana en el plantel", concluyó.