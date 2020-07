En plena pandemia se marcha a Portugal para cumplir su sueño

El contexto desfavorable por la pandemia mundial, no apagó en ningún momento las ganas de una joven hockista de cumplir uno de sus sueños deportivos. Florencia Felamini contó a Canal 13 que hace unos meses la buscó el poderoso club portugués Benfica, para llevar todo su potencial con el stick y la bocha a tierras europeas y ella, sin pensarlo dijo que sí.

“Hace mucho que me quería ir y hace un par de meses me escribieron los chicos del Benfica si yo me quería ir y yo les dije que sí” contó con una sonrisa tapada por el cubre boca que llevaba puesto. Además, Florencia comentó que también tuvo ofertas de España, pero finalmente se inclinó por Portugal.

La hockista, que el 1 de septiembre partirá a tierras lusas, no quería irse antes de terminar sus estudios universitarios. Finalmente, el año pasado se recibió de profesora de Educación Física y el terreno para cumplir sus objetivos deportivos estaban dados ya con el logro de los estudios terminados.

Florencia contó que sus familiares y amigos, ya estaban al tanto de sus objetivo de emigrar a Europa y por eso al enterarse se alegraron enormemente. “Quieren que me vaya ya, pero para venirse conmigo”, dijo entre risas Felamini.

La promesa del hockey sanjuanino, delantera del Concepción Patín Club, comentó que lo único que hará en Portugal será jugar y entrenar, y que el club europeo se lleva también a una jugadora argentina. En este sentido, la hockista agradeció irse acompañada por una colega ya que ella no entiende nada del idioma.

Por último, Florencia calificó al Benfica como un club “muy grande y, muy profesional” y por eso, para ella es un sueño hecho realidad. “Quiero estar en la selección Argentina, es la mayor meta que tengo”, afirmó la joven promesa animándose a soñar, total el sueño de jugar en Europa pronto será una realidad para ella.