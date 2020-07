En plena pandemia, en Estados Unidos vuelve la NBA

Aunque Estados Unidos es uno de los países donde el coronavirus hizo más daño, este miércoles y después de más de 4 meses de espera, vuelve la NBA. El mejor Básquet vuelve con partidos amistosos a partir de hoy, hasta el miércoles de la semana que viene, cuando el jueves comiencen los partidos oficiales por los puntos.

Este miércoles se jugará el primer capítulo de amistosos de la NBA en la burbuja de Disney, en Orlando. La liga, que no presenta positivos en la burbuja, anunció que el primero de los tres amistosos que jugará cada equipo tendrá una duración de 40 minutos, con cuartos de 10. Mientras que los restantes sí serán con la normativa actual (48).

En cuanto a la televisación de los encuentros, ésta será exclusiva del NBA League Pass. Ninguno de los 33 amistosos se podrá ver en nuestro país por ESPN o incluso el NBA TV, el canal de la liga disponible. Aquí, el cronograma de actividades.

A las 16 de Argentina, Orlando (8° en la Conferencia Este) se enfrentará a Los Angeles Clippers (2° Oeste), mientras que media hora más tarde iniciará el cruce Denver Nuggets (3° Oeste) vs. Washington Wizards (9° Este). En el horario nocturno, a las 20, Brooklyn (7° Este) vs. New Orleans Pelicans (10° Oeste) y, desde las 21, Miami Heat (4° Este) vs. Sacramento Kings (11° Oeste).