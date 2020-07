Mauro Zarate firmo el nuevo contrato y aseguró su continuidad en Boca

Mauro Zarate firmó el nuevo contrato con Boca desde su casa y, así oficializó su continuidad en el club de la Ribera. El nuevo vínculo del delantero será por un año, con posibilidad de extenderse por seis meses más, osea hasta diciembre de 2021.

De esta manera, el ex Vélez volvió a entrenarse por zoom con sus compañeros. Ahora las autoridades del Xeneize esperan ansiosos la firma de Tevez, para que al fin quede oficializado la continuidad del ídolo.

En tiempo de pandemia, esta vez fue una firma diferente. Casi virtual. No estuvo a su lado el presidente Jorge Ameal​ ni ningún integrante del Consejo de Fútbol. A Mauro le llegó el vínculo por escrito y luego tuvo que meter el gancho casero. Y hasta sacarse la foto él mismo para que el club pudiera publicarla en sus redes.

El delantero ya se había sumado al grupo de trabajo virtual a comienzos de esta semana, porque si bien faltaba la firma, el acuerdo ya era un hecho y tuvo el ok del cuerpo técnico para integrarse a la actividad. Antes, mientras negociaba con Boca, venía entrenándose por su cuenta, siguiendo una rutina particular. Por razones legales, no podía hacerlo con los demás.