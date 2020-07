'San Juan es mi segunda casa, quiero continuar en San Martín'

El panorama en los clubes del fútbol argentino es desconcertante y San Martín no es la excepción. Son 12 los jugadores que quedaron libres el 30 de junio y todavía no hay novedades sobre posibles renovaciones. Uno de los que está en una situación de incertidumbre total es Marcos Gelabert, uno de los referentes del equipo, a quien se le terminó el vínculo con la institución verdinegra y si bien ya expresó que tiene ganas de continuar, esto dependerá exclusivamente de la dirigencia.

En diálogo con el programa Paren las Rotativas, el futbolista se refirió a su futuro y le metió presión al club sanjuanino. "Todos conocen el deseo mío y las ganas de continuar en el club. Después se verá. Estará en los dirigentes en tratar de que querer que yo siga o no, en incluirme en un nuevo proyecto o no. Son decisiones que en 10 o 15 días espero que las tomemos, de un lado o de otro. Todos saben que deseo seguir en San Martín, sino es así tengo ganas de jugar al fútbol y lo haré en otro lado", apuntó el experimentado volante.

"El Pampa", como es apodado por los hinchas verdinegros, aclaró que todavía no tiene contactos con los dirigentes de San Martín y que todavía no escuchó otras ofertas. "Hay sondeos como todo los jugadores deben tener, pero nada concreto. A todos les respondo lo mismo, hasta que no haya una fecha concreta de inicio de entrenamientos o cómo se va a jugar el torneo nuestro sería una forma apresurada de tomar decisiones. Lo primero es estar bien físicamente y mentalmente, y después que sea lo que Dios quiera", explicó.

Mientras tanto, se mantiene alejado de las redes sociales y medios de comunicación. Contó que hace tres meses que no toca una pelota de fútbol por la cuarentena, pero que sigue entrenándose en el gimnasio y sale a correr seguido. "No paré nunca de entrenar. No te digo que no me tomo los domingos o no me como un asado porque sería un mentiroso. Voy al gimnasio y salgo a correr por la ruta o predio. La semana que viene voy a ver si puedo entrenar con otros chicos que están jugando de forma profesional. La idea es poder juntarnos y pegarle a la pelota", concluyó.