Cancelaron uno de los eventos deportivos más importantes del año

En las últimas horas se confirmó una noticia que generó tristeza entre los fanáticos del motociclismo a nivel nacional. Se trata de que se hizo oficial la cancelación del Gran Premio Motul MotoGP de la República Argentina 2020, un evento con relevancia internacional.

Lamentablemente y a pesar de todos los intentos que se realizaron desde la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos del Mundial (IRTA), el gobierno de Santiago del Estero, Dorna Sports (empresa organizadora del Mundial de Motociclismo) , el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y el Grupo Obras Servicios Y Desarrollos (OSD), este evento no podrá darse durante este año 2020.

Debido a la pandemia global por el coronavirus, esta competición no podrá llevarse a cabo durante el presente año, ya que no existe manera de disputarla, garantizando la seguridad de las personas que asistan a presenciar cada una de las jornadas de este Gran Premio, como así también de los proveedores, equipos, invitados, etc.

Esta noticia generó gran tristeza entre todos los fanáticos, no sólo de la República Argentina sino también de Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, etc, ya que este evento se ha convertido en uno de los más importantes a nivel mundial, convocando fanáticos de todas partes del planeta.

Finalmente, los organizadores informaron que ya se encuentran buscando fecha para poder disputar esta importante competición durante el próximo año 2021. Además, se aclaró que todas las entradas que se hayan comprado para la edición 2020 del Gran Premio Motul Moto GP, serán válidas para la próxima.