Lautaro Martínez parece alejarse del Barcelona

Parece que la ilusión de los que quieren ver a Lautaro Martínez junto a Messi en el Barcelona, se enfría cada día que pasa, cuando antes era prácticamente un hecho. El club italiano, se resiste a dejar ir a su goleador y le ofreció duplicar su sueldo anual y extenderle el vínculo hasta 2024, según publicó el diario italiano Tuttosport.

Noticias Relacionadas En Italia afirman que Juventus quiere a Griezmann para hacer dupla con Ronaldo

Además, y de lleno en la negociación con el equipo Culé, este 7 de julio es el día en que expira la cláusula de rescisión del exdelantero de Racing y por eso ya no es válido pagar 111 millones de euros para sacarlo del Inter.

Noticias Relacionadas Aseguran que Lionel Messi abandonaría el Barcelona

Ahora el precio lo fija enteramente el club italiano, aunque desde España ya habían adelantado que para la operación era inviable abonar esa cifra y que se necesitaba sumar jugadores como parte de pago. Lo cierto es que es una traba más, si es que la billetera astronómica del club catalán, aún en tiempos de coronavirus, decidía romper el mercado.

Noticias Relacionadas Mirá el increíble video que hicieron para conmemorar los 700 goles de Messi

Este martes, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu le puso paños fríos a su llegada. Consultado sobre la posibilidad de ficharlo, no lo descartó, pero terminó nombrando a dos juveniles que el club compró y todavía no se pusieron la azulgrana: "Me hace ilusión tener a los mejores jugadores del mundo en el Barça. Alguna cosa tendremos que hacer para reforzarnos... siempre que haya intercambios. Es muy difícil poner dinero sobre la mesa. También tengo muchas ganas de ver a Trincao y a Pedri, por ejemplo".