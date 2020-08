La pandemia obligó a un cambio clave en el reglamento del fútbol de Inglaterra

La pandemia del coronavirus cambió los hábitos en todo el mundo. El fútbol no es ajeno a la nueva normalidad. Ahora, en Inglaterra piensan en nuevas reglas para la próxima temporada, a partir de septiembre: sancionarán a los jugadores que le tosan a los rivales.

La FA emitió un comunicado dirigido a los árbitros en el que determinan que deberán sancionar (con amonestación o expulsión) a aquel futbolista que le tosa intencionalmente a un rival o a un réferi. Si es expulsado, incluso podría sufrir acciones legales en su contra.

"En un caso extremo, donde el árbitro está seguro de que alguien deliberadamente, y de cerca alcance, tosió en la cara de un oponente u oficial del partido, el árbitro debe tomar medidas bajo la Ley 12, ‘Usar lenguaje ofensivo, insultante o abusivo y / o gestos'. La acción de mover la cabeza / boca hacia alguien y luego toserle caería dentro del 'espíritu' y la definición general de un gesto que es 'un movimiento de parte del cuerpo, especialmente una mano o la cabeza, para expresar una idea o significado'", expresaron.

"Si el incidente no fue lo suficientemente grave como para merecer una expulsión (tarjeta roja), se podría emitir una advertencia (tarjeta amarilla) por ‘comportamiento antideportivo - muestra una falta de respeto por el juego'. Sin embargo, los árbitros no deberían estar buscando castigar la tos "de rutina" (de la misma manera que hay no hay sanción disciplinaria por escupir que no está en alguien); la acción solo se puede admitir donde está evidente que fue un acto claro contra alguien más", añadieron.