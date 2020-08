Armoa y el fenómeno de UPCN con el animé japonés 'Oikawa'

En diálogo con Canal 13, el entrenador de UPCN, Fabián Armoa, explicó el fenómeno que tiene el club con el animé japonés a partir de una particular historia que surgió en las redes. “Todo nació a partir de que una fanática dibujó a Oikawa, el personaje principal, con la camiseta de UPCN”, dijo

Armoa señaló que en un capítulo de la serie, uno de los personajes pasó a jugar al Club Atlético San Juan. “Un fanático puso en las redes ‘No sé por qué el UPCN Voley Club de San Juan se tarda tanto en aprovechar que tienen técnicamente a Oikawa en su equipo’ y nosotros nos enganchamos”, relató.

“Ganamos seguidores locos, se generó un movimiento importante. Yo también me prendí en esta movida, hice un video. Mínimo cuando vayamos a Japón, nos van a conocer”, agrego. Pasando a lo estrictamente deportivo, el entrenador fue consultado sobre las dificultades que se pueden presentar a partir del armado del equipo en medio de tanta inactividad por el coronavirus.

El ex técnico del seleccionado argentino manifestó que no es nada fuera de lo común armar el equipo en plena pandemia. “Estamos renovando la base pero nos quedan muchos muchachos que ya vienen jugando con nosotros. Pero la idea es elegir jugadores que ya vistieron la camiseta del club”, declaró.

En ese sentido, el entrenador mencionó que están esperando la autorización por parte del gobierno para retomar los entrenamientos. Respecto a la incorporación de Junior que se dio a conocer durante la semana pasada, el entrenador expresó: "Siempre nos gustó contar con jugadores de este calibre. Creo que se dio la posibilidad y era el momento para que vuelva".

Armoa dijo que el jugador brasileño está trabajando muy bien desde lo físico. Al ser consultado sobre si la pandemia los privó de un título, el entrenador manifestó que cree que si pero es incomprobable, “estábamos en un buen momento”, manifestó.

¿Provoca dificultades ser el entrenador de su hijo?

El entrenador se refirió a la particularidad de entrenar a su hijo, Manuel Armoa, dentro del plantel de UPCN, el DT dijo que le parece que las complicaciones las tiene su hijo, ya que conviven juntos y no puede realizar descuidos que alteren su estado físico. “Aunque de parte mía busco que sea el mejor, siempre he entrenado a muchos pibes. Es mi hijo, quiero que sepa todo, me ocupo de eso. Creo que es un jugador muy productivo dentro de su categoría, pero tiene que dar el salto a primera”, concluyó.