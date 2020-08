Una gloria del hockey sobre patines contó cómo se vive la vuelta

Agosto llegó con nuevas disciplinas deportivas habilitadas en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Entre ellas, una pasión de los sanjuaninos, como lo es el Hockey sobre Patines. Por ello, un histórico jugador de la provincia, como lo es José Luis el “Negro” Páez, contó a Canal 13 como se viven

El ídolo sanjuanino, expresó que la vuelta se vivió con mucha alegría por parte de los chicos, ya que pueden volverse a encontrarse con sus compañeros de equipo y amigos. “Antes de que estén encerrados en su casa, o en la calles es mejor que estén en un club de hockey”, afirmó.

También se refirió al sentimiento de los padres, que en circunstancias normales, sin ningún protocolo sanitarios de por medio, acompañaban a sus hijos al entrenamiento, creándose así un ambiente familiar. “Para los padres es un cable a tierra esta vuelta a los entrenamientos, pasa que en muchos casos los padres son más competitivos que los hijos”, sostuvo.

Por otro lado, Páez opinó que el relajamiento de las medidas sanitarias que se vive por parte de la gente en las calles, es peligroso, no solo para la actividad deportiva, sino para la totalidad de las actividades que fueron habilitadas. En este sentido, el técnico de la Selección instó a los sanjuaninos a no bajar los brazos y cumplir con los protocolos, para no perder lo logrado hasta el momento.

En un relevamiento realizado por este medio, quedó detallado que varios son los clubes que todavía no abrieron sus puertas para que sus deportistas puedan entrenar. Esto se debe a que estas instituciones están ultimando detalles para tener todo disponible para la vuelta.

Algunos de los clubes visitados fueron, Sporting Club Estrella, Atletico Social San Juan Hockey, Incahuasi. En cuanto a las escuelitas de fútbol 5, todavía no se ven muchos niños en ellas, a pesar de la habilitación. Lo que sucede en este caso, es que solo los niños de 12 años en adelante están habilitados para volver a entrenarse.