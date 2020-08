¿Qué postura tomará un grande sanjuanino sobre la vuelta del fútbol?

El presidente de Sportivo Desamparados, Juan Valiente, se plantó frente a la Liga Sanjuanina de Fútbol, ante el inminente lanzamiento de un torneo local. Dijo que primero hay que resolver todos los aspectos económicos, antes de siquiera pensar en una pretemporada.

El dirigente fue tajante. Habló de “no participar en algún torneo local, siempre y cuando no se discuta entre todos los clubes, de qué manera se puede armar un presupuesto para hacerle frente al torneo, si eso no es así Desamparados estaría en la postura de no volver”.

Las declaraciones de Valiente a Radio La Voz, surgieron tras el anuncio del presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alberto Platero, a Canal 13. El jefe de la institución se refirió a la posible disputa de un torneo local durante la pandemia.

En relación a esto, Valiente manifestó que: “todos queremos que el fútbol vuelva, esto no se va a poner en discusión. Todos estamos extrañando esto, de poder disfrutar de los partidos”, sin embargo, también reconoció que hoy en día “tenemos más expectativas que certezas”.

Refiriéndose específicamente a este posible torneo entre equipos sanjuaninos, el presidente de la entidad “Víbora”, expresó que “volver a la actividad conlleva volver a entrenar primero, tener de 40 a 45 días de pretemporada, eso significa tener que desembolsar dinero en sueldos”.

Los futbolistas que aún tienen contrato, cobraron por última vez el 30 de junio. Si se reactivara la actividad, el club debería ponerse al día con los haberes atrasados. A eso se refirió Valiente concretamente.

Sumado a esto recalcó que, debido a la pandemia, esta competición se llevaría a cabo sin la presencia de público, lo que generaría que no hubiera ningún tipo de recaudación para los distintos clubes que participen.