Cómo será la temporada Pos Pandemia para la pasión de los sanjuaninos

El Presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, contó en el programa COMPACTO 13 cómo se está trabajando en la disciplina que enciende pasiones en los sanjuaninos.

Aclaró que por ahora solo están habilitados para los entrenamientos al igual que el fútbol por ejemplo. "Somos 14 los clubes afiliados a la Federación y si arrancaramos en setiembre u octubre haríamos 14 competencias, una por club", destacó el dirigente respecto a cómo se podría presentar la temporada de ruta en la provincia que es la que más esperan los fanáticos.

Si se llegara a "estirar" más allá, por ejemplo en el mes de diciembre tendrían que acortar los tiempos como por ejemplo ocurre con el ciclismo de pista que dos clubes organizan las carreras, dijo Chica. De esta forma serían siete carreras de una temporada muy corta.

El ex secretario de Deportes dijo que hay que acordarse que en enero está lo fuerte del deporte en San Juan con la Vuelta Internacional que "yo creo que este año no va a ser como años anteriores", se podría inscribir la competencia para no perder la categoría internacional pero tal vez pueda hacerse "con selecciones sudamericanas y también con equipos Pro-tour de Argentina", destacó J.José Chica.