Boca podrá salir a la cancha con jugadores contagiados de Covid-19

Boca sacó un as bajo la manga y logró poder incluir jugadores importantes para enfrentar este jueves desde las 21 en Paraguay a Libertad por la tercera fecha de la Copa Libertadores. El equipo de Russo es sin dudas el más afectado del país por el virus que ha puesto en cuarentena al mundo entero durante distintos momentos de este 2020. Pero mientras el xeneize se seguía preparando para viajar este miércoles al país limítrofe hizo una presentación ante las autoridades sanitarias de aquel país y le terminaron dando la razón a Boca.

El planteo de Boca se basa en que la OMS en sus protocolos internacionales sostiene que, cualquier persona que tras dar positivo de Covid-19, haya hecho cuarentena 14 días y posteriormente no tenga síntomas, está autorizado a viajar. Esto fue analizado por el Ministerio de Salud de Paraguay y le dieron en visto bueno a Boca, no solo para que esos jugadores viajen, sino para que además puedan jugar, ya que se entiende que "no contagian". Para Russo esta noticia era vital pensando en la Copa, ya que este domingo cuando se les realizó la segunda PCR a los 22 jugadores infectados, tras pasar 14 días, 18 volvieron a dar positivo. Ahora ante esta situación los 22 jugadores podrán jugar si así lo desea el DT bostero.

Ante este escenario el infectólogo Diego Mirra sostuvo en el diario Ole. "Esto se fue viendo a lo largo de la pandemia, por eso se dejó de hisopar de control. Pasan los días de aislamiento, diez días, pasados los diez días pueden volver a trabajar, no hace falta hisopar, si hisopas puede dar positivo, pero no significa que estén contagiando". Y agregó, en ese sentido: "El PCR lo que hace es detectar una parte del virus. Por eso y pese al tiempo de aislamiento, muchos siguen dando positivos. Hay pacientes que están hasta meses dando positivo y no contagian. Tienen partículas, pero no el virus con capacidad de infectar", agregó.

🔛 ¡Arrancamos la semana con ganas! 🤩 💪🏼 pic.twitter.com/9R3V2Eqxm1 — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) September 14, 2020

Pero esta noticia tan festejada en Boca cayó como un baldazo de agua fría en el equipo paraguayo. El presidente de Libertad, Ruben Di Tore, fue el primero en mostrar su malestar. En un programa radial de aquel país dijo lo siguiente. "Hay que aplicar el reglamento de la Conmebol y listo. El que da positivo al test no puede jugar". En el mismo sentido, agregó: “El ministerio debe tomar cartas en el asunto, la ley sanitaria es esta y punto. No puede ser que los paraguayos deban respetar las normas del ministerio y venga un extranjero a hacer otra cosa. Hay paraguayos que no pueden abrir su negocio, pero viene un argentino y puede jugar un partido. Estamos todos locos”. Por último, no descartó reclamar los puntos del partido del próximo jueves.