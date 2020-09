CONMEBOL y FIFA juntas para convencer a los países sudamericanos

Este lunes hubo reunión via internet entre los representantes de cada una de las diez federaciones y asociaciones que conforman la CONMEBOL. Ya con el inicio de la vuelta de la Copa Libertadores para este martes 15 de septiembre, el tema que restaba acordar era el postergado inicio de las eliminatorias para el mundial de Qatar 2022. Pero todavía siguen las posiciones muy distantes entra cada país.

En un principio, CONMEBOL había propuesto septiembre, pero finalmente no fue esa la fecha. Es por eso que ahora desde la casa del fútbol sudamericano se pusieron firmes con empezar los partidos en octubre o al menos noviembre, pero no terminar el año sin partidos internacionales entre selecciones en este sector del mundo.

Desde algunas de las federaciones propusieron empezar directamente en marzo 2021 y en ves de dos, que sean tres partidos por cada fecha de eliminatorias. Lo cual, de ser así, se debería rediseñar calendarios para que no haya viajes tan largos cada tres días, además tomando en cuenta que el año que viene está previsto jugar la postergada Copa América. Ante este desacuerdo el propio Gianni Infantino, presidente de FIFA, participará de la reunión que intentará este martes llegar a un acuerdo, que no se logró este lunes y por eso se pasó a cuarto intermedio. Infantino estaría de acuerdo y apoyaría que los clubes europeos se comprometan, acuerdo firmado, a no negar los jugadores para las selecciones sudamericanas, algo pedido por varios dirigentes.

Tras la reunión de este lunes, pese a no llegar a un acuerdo, la CONMEBOL emitió un comunicado donde decía lo siguiente:

"En los aspectos más operativos, se informó que la FIFA tendrá flexibilidad en relación con la definición de los horarios y sedes, en atención a la pandemia actualmente en curso. Además, se permitirán hasta cinco cambios por equipo en cada partido. La FIFA presentará un protocolo sanitario para partidos internacionales, el cual se adaptará a las medidas ya propuestas por Conmebol a los gobiernos del continente y al protocolo de operaciones de las competiciones de clubes".

El apuro de empezar por las autoridades sudamericanas es mucho, ya que quieren mantener el formato de eliminatorias y poder tener un calendario distanciado entre fecha y fecha para que los jugadores que juegan en el viejo continente puedan venir sin poner ningún tipo de impedimento por tener un calendario recargado.

Por el momento todavía hay mucha incertidumbre sobretodo por el momento crítico que se vive a nivel pandemia en Sudamérica. Si bien varios países comenzaron a jugar sus campeonatos, (Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador), han vuelto en medio de una crisis sanitaria, menos el país charrúa.

Argentina por su parte espera que se posponga lo más que pueda el inicio, pensando en que aunque gran parte del plantel de Scaloni ya está en movimiento en Europa, el venir al país, con la situación actual sanitaria, puede llevar a los jugadores a negarse por miedo a contagiarse. Sin embargo, luego de esta reunión, en la cuenta oficial de Twitter de la AFA se subió un video donde se muestra la desinfección que se hizo en el predio de Ezeiza, lugar donde hace base la Selección. ¿Coincidencia?