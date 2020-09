Deportes en clubes y espacios verdes, cerca de quedar habilitados

Clubes deportivos y espacios verdes podrán ser los lugares elegidos por el Gobierno para que los sanjuaninos vuelvan a las actividades recreativas manteniendo los protocolos sanitarios. Esto fue confirmado por Jorge Chica, secretario de Deportes, en Paren Las Rotativas.

Según explicó el funcionario, esta es una iniciativa que parte de los presidentes de federaciones deportivas. En principio, está apuntado a grupos amplios. 'La idea es abarcar desde los chicos de 5 años hasta los adultos mayores', indicó.

'Hoy los chicos no tienen escuelas, no tienen deporte, no tienen actividades recreativas y esparcimiento de noche, entonces la idea generar distintas acciones desde los ministerios para poder permitir el deporte recreativo bajo algunas normas', dijo Chica.

Si bien aún no oficializaron de qué forma se dará esta posibilidad, Chica señaló que ya se ha mantenido gestiones con directores de Deporte en cada municipio y con algunos presidentes de clubes para avanzar en la gestión. Este miércoles y el viernes, los dirigentes presentarán los protocolos para que sean evaluados en la Secretaría de Deportes, informó el funcionario.