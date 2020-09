El rival de Boca informó un caso de coronavirus de un jugador

La novela del partido Boca – Libertad en Paraguay este jueves parece no tener fin. A tan solo un día del partido las noticias siguen dando que hablar en todo el continente. Todo comenzó cuando el gobierno paraguayo aceptó que el equipo de Russo, quien no viajará por ser del grupo de riesgo, entrara al país guaraní con jugadores que pese a haber estado aislados 15 días todavía seguían dando positivo de coronavirus. Esta medida se basó en que la OMS aseguró que una persona que pasa 10 días con el virus, pero sin síntomas, deja de contagiar aunque el COVID-19 siga en el organismo.

Esta decisión hizo que inmediatamente el equipo paraguayo pusiera el grito en el cielo y hasta amenazara con pedir los puntos del partido, porque a su entender el reglamento de CONMEBOL no se cumplió. Ese reglamento estipulaba que jugador que diera PCR positivo 72 horas antes del partido no podía viajar. Pero eso apenas fue el comienzo, porque después se explicó que además estos jugadores podían jugar si quisieran.

Pese a esta historia Boca viajó este miércoles en vuelo chárter a Paraguay y en pleno vuelo se enteraron que un defensor del equipo paraguayo dio este miércoles positivo de coronavirus. Este defensor es Diego Viera, y ahora todas las miradas están puestas en el equipo blanquinegro por si otro jugador está infectado y este jueves en el partido podría transmitir el virus a sus compañeros y rivales. Por el momento el partido se juega y Boca ya está en tierras guaraníes esperando, pero con esta última noticia todo puede cambiar.

Por el momento la CONMEBOL no ha dado a conocer ninguna comunicación oficial sobre lo ocurrido en Libertad de Paraguay o si el partido del jueves a las 21.30, hora argentina, puede llegar a correr peligro de no jugarse. Por último en Boca desafectó antes del viaje a Lisando López, porque el defensor mostró algunos síntomas de coronavirus. Esto nuevamente hizo dudar al equipo paraguayo que exige hisopados para los jugadores de xeneizes pero no sucederá.