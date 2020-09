Gallardo se reveló contra la Conmebol y no incluyó juveniles a la lista

Marcelo Gallardo, entrenador de River, decidió mantener una lista reducida de futbolistas para la Copa Libertadores 2020, pese a la chance de ampliarla hasta 50 nombres. Enérgico y visiblemente preocupado, el Muñeco explicó que lo hizo para no "exponer" a juveniles a una situación para la que no están preparados por falta de experiencia.

"Si hay un contagio masivo es porque no tenemos que jugar, será porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones de competir en un torneo internacional?", argumentó el DT del Millonario en la conferencia de prensa. Pero, ¿a quiénes se refirió?

El listado se desprende de los chicos que River testeó por coronavirus en los últimos días para la reanudación de los entrenamientos de la Reserva, en formato 'burbuja' en el Monumental y las canchas auxiliares. Por momentos el cuerpo técnico los mantuvo en un borrador que llegaba hasta el 40, finalmente descartado para la conformación del plantel definitivo.

¿Los nombres? Alejandro Baena Rodríguez, Thomas Gutiérrez, Tomás Lecanda, Franco Camargo, Santiago Montiel (primo de Gonzalo), Felipe Peña, Hernán López Muñoz (sobrino nieto de Diego Maradona, con un gol en Primera), Tomás Galván, Tomás Castro Ponce, Franco Alfonso, Esteban Fernández, Martín Lombardi, Flabián Londoño (familiar de Gerardo Bedoya), Matías Benítez y Oswaldo Valencia.

Estos 15, a la espera de la recuperación de Leonardo Díaz -único positivo-, son quienes practican y conviven en la concentración de Núñez bajo las órdenes de Juan José Borrelli y Gustavo Fermani, con tareas supervisadas por el propio Gallardo y lo sanitario a cargo del médico Pedro Hansing.

Otros juveniles se mantuvieron o sí aparecieron en la lista, pero porque el Muñeco los tiene afectados a la Primera. El arquero Franco Petroli (en lugar de Ezequiel Centurión, con miocarditis tras padecer el Covid-19), los defensores Augusto Aguirre y Elías López y tres delanteros: Lucas Beltrán, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser, todos en sus primeros pasos como profesionales.