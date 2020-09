Marcha atrás, Tobías Martínez no correrá el fin de semana

View this post on Instagram

Estoy feliz de anunciarles que este pru00f3ximo fin de semana estaremos disputando la tercera fecha del TC Pista Mouras en el Autu00f3dromo San Nicolu00e1s Ciudad. Quiero agradecer a todos mis sponsors por seguir apoyu00e1ndome en esta difu00edcil situaciu00f3n, trataremos de lograr el mejor resultado posible y desarrollaremos la actividad del fin de semana respetando el protocolo para minimizar al mu00e1ximo los riesgos @deportessj_oficial @mercedespompeyasa @porthogelatto @blancapalomaviajesrociotour @lastoscasracing @actcargentina