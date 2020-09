Gonzalo Higuaín fue presentado en su nuevo club de la MLS

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, de 32 años, tuvo su bienvenida en el Inter de Miami de la MLS y ya participó de su primera práctica, donde se reencontró con sus compatriotas Jorge Figal (ex Independiente), Leandro González Pírez (ex River), Matías Pellegrino (ex Estudiantes) y Julían Carranza (ex Banfield).

El Pipita, quien rescindió su contrato con Juventus por una suma cercana a los 18 millones de euros, abandonó Europa luego de 14 años y llegó al equipo de David Beckham en condición de libre. Hoy, es el futbolista con mejor salario en el campeonato estadounidense.

"Esta liga ya la tenía vista desde hace muchos años por mi hermano y porque me daba la curiosidad de que vinieron muchos jugadores ´elite` a jugar acá. Metieron muchos goles, se divertían, eran felices", declaró el atacante.

Tras tres temporadas, que lo tuvieron entre la segunda y la tercera un año jugando a préstamo en Chelsea y Milan, Higuaín dejó Juventus con un saldo de 66 goles en 145 partidos disputados y cinco títulos: tres Serie A y dos Copas de Italia.