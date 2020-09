Fabián Armoa: 'Aunque participe Bolívar, el candidato siempre es UPCN'

"Aunque participe Bolívar, el candidato siempre es UPCN. Obviamente se va a entrañar la rivalidad que teníamos con ellos, porque se daban partidos especiales" dijo el entrenador Fabián Armoa que comenzó a preparar un equipo competitivo para llevarse la Liga de Voleibol Argentina 2020/21 que aún no tiene fecha de inicio.

El equipo gremial comenzó durante la tarde del viernes los entrenamientos de pretemporada rumbo a la Liga de Voleibol Argentina 2020/21. Lo hizo en el Polideportivo Luján bajo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias que autorizaron los entrenamientos de alto rendimiento. De esta manera UPCN se convierte en el primer equipo en comenzar las prácticas, una circunstancia esperada y por demás especial en el contexto de pandemia.

En este sentido Armoa destacó la importancia para San Juan de contar con 3 equipos en la Liga Nacional como Obras, UVT y UPCN. "Es un viaje menos, un partido más en casa. No hay muchos equipos más pero sin dudas el voley sanjuanino está apuntando bien arriba", dijo.

El experimentado entrenador manifestó que los jugadores estaban trabajando en lo físico pese a los parates que hubo en lo que va del año. "Necesitan más rodaje con la pelota, pero estamos bien. Una pretemporada nos lleva 9 semanas, estamos en los parámetros normales, quizás no podamos jugar partidos amistosos", señaló Armoa.

El conjunto dirigido por Fabián Armoa en esta etapa inicial de entrenamientos tendrá a jugadores juveniles y de la A1 local para completar el plantel, debido que hay seis voleibolistas no residentes en la provincia que están cumpliendo el aislamiento obligatorio por haber ingresado a territorio sanjuanino.

Tras la charla de apertura del entrenador, en la que expresó su felicidad por volver a entrenar y destacó aspectos de trabajo, el equipo comenzó a moverse de forma liviana, para ir gradualmente aumentando la intensidad con el paso de las semanas. De hecho, en estos primeros días no habrá saltos pero sí movimientos con pelota, mientras que desde la semana próxima los jugadores comenzarán a intercalar las prácticas en el Polideportivo Luján con pesas en el gimnasio y running en un complejo deportivo de Santa Lucía.

La particularidad de la nueva normalidad de entrenamientos pasa por el control apenas se ingresa al polideportivo, con toma de temperatura y de datos. Luego, los jugadores deben ocupar un espacio definido (separados con cinta) con sus elementos de trabajo, además de llegar cambiados desde sus casas pues no está permitido utilizar los vestuarios, entre otras medidas de prevención.

"El objetivo es afianzarme en el primer equipo como titular"

Entre los convocados por el entrenador Fabián Armoa, quien repite una vez más ser parte del equipo desde el comienzo de la pretemporada, es su hijo Manuel. El juvenil jugador explicó a Canal 13 que el objetivo personal es afianzarse en el primer equipo como titular y de esa forma seguir sumando más minutos.

"Creo que va a ser una liga distinta, los jóvenes vamos a tener mayor rodaje. Es una lástima que se haya bajado Bolivar porque se va a extrañar el show y la rivalidad que teníamos", expresó el punta. Al mismo tiempo relató que tenía muchas ganas de volver a entrenar junto al equipo, "tenía unas ganas tremendas de arrancar", concluyó.

CONVOCADOS PRÁCTICAS

Junior (C), Alejandro Toro (P), Matías Salvo (L), Manuel Armoa (P), Lucas Ibazeta (P), Matías Olivieri (C), Emanuel Poblete (A), Joan Somerville (P), Luciano Chirino (P), Manuel Álvarez (A), Bruno Chirino (O), Martín Tejada (C).

CUMPLIENDO AISLAMIENTO

Sebastián Brajkovic (A), Mateo Bozikovich (A), Pablo Guzmán (C), Agustín Gallardo (C),

Santiago Álvarez (O), Nicolás Perren (L).