Atención: Jorge Messi habló sobre el futuro de Lionel

En horas de la mañana de este día miércoles 2 de septiembre el padre de Lionel Messi, Jorge, rompió el silencio y habló acerca del futuro de su hijo tras anunciarse su salida del Fútbol Club Barcelona. El papá y representante del futbolista rosarino manifestó que es muy difícil que continúe en el conjunto culé.

En un primer momento Jorge se negó a declarar cuando fue abordado por una gran cantidad de periodistas cuando se encontraba saliendo del aeropuerto, luego de que su avión aterrizara en Barcelona. Sin embargo, luego de un corto viaje en taxi, el representante del reconocido deportista le dio algunas declaraciones a un comunicador español.

Cuando se encontraba por ingresar a las oficinas de su fundación en la Avenida Diagonal, Jorge declaró que si bien no podía asegurar que si su hijo se iba a quedar en el Barcelona, veía muy complicada la permanencia de "la pulga" en el club español. Por otra parte el hombre fue consultado por un posible interés del Manchester City.

"No sé, no hay nada" dijo el representante, asegurando que no ha hablado con el director técnico "Pep" Guardiola ni con ninguna otra persona de otra institución. Finalmente Jorge definió el futuro de su hijo con una sola palabra "difícil"