Juan Oviedo, el sanjuanino que vivió dos veces la pandemia

La vivió dos veces. Y la sigue contando. Juan Oviedo, el reconocido jugador de Hockey sobre Patines que visitó la albiceleste, vive por segunda vez la pandemia. Ya instalado en San Juan, el arquero dejó su testimonio y la receta para superar este contexto en Paren Las Rotativas.

'He vivido esta situación 5 meses atrás y ahora me encuentra más preparado, esto me da fuerzas y tener la espalda para aceptar esta situación', señaló Oviedo, quien después de 17 años volvió a San Juan. Comentó que también debió cumplir con 14 días de hotel y que a pesar del tiempo, se siente más sanjuanino que nunca.

'Es importante que tengamos un grado de cultura con lo que está viviendo el mundo, no es fácil. Uno trata de apostar, abre un gimnasio, intenta seguir, pero tenemos que convivir con esto, es el camino justo', destacó, al tiempo que comparó las políticas sanitarias del Gobierno local. 'Las de allá dieron resultados, acá veo que están aplicando las mismas', dijo.

Sin embargo, acentuó que la experiencia que vivió en el país tano las vuelve a vivir en San Juan. 'Nosotros cuando en Italia empezaron a libertar las fases había que tener un cuidado de 15 días, a mi me pasa con mi papá que está desesperado, hay que esperar hasta después del 5 para ver qué pasa', aseveró.

Oviedo sabe que a pesar de todo hay que estar unidos. 'Sabemos que a nivel familiar pasamos muy duras épocas, hoy le doy una mano a mi viejo porque tengo un poco más de tiempo', apuntó, y destacó que en este contexto 'todo depende del estado psicológico y de como estamos viviendo'.