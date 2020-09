Desamparados y Peñarol tienen fecha para volver a entrenar

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado informado como será el cronograma de actividades de cada categoría. Además de las flexibilizaciones anunciadas para equipos de la Liga Profesional y Primera Nacional, desde la institución que dirige el sanjuanino "Chiqui" Tapia se informó cuando y de que manera será la vuelta de la tercera categoría del fútbol donde juegan los equipos sanjuaninos de Desamparados y Peñarol.

En el comunicado se informó que a partir de este lunes 21 de septiembre se autoriza a los planteles del Federal A, B Metropolitana, Primera C y D a volver a los entrenamientos. Esta noticia sorprendió a todos en San Juan, porque no si bien había indicios, lo que no habían era información confirmado lo de este lunes como fecha de inicio.

Por el momento si bien la noticia fue bien recibida tanto en Chimbas, como en Capital, las prácticas se demorarán en unos días en comenzar porque se debe preparar las instalaciones para cumplir con los protocolos estipulados en AFA. Además, dato no menor, los dos planteles por el momento están sin DT y cuerpo técnico para encabezar los entrenamientos.

Con respecto a los protocolos a cumplir, son algo similares a los que tuvo que someterse San Martín y UPCN Voley, los dos únicos equipos profesionales de la provincia autorizados a entrenar. Lo primero es que las practicas deberán ser por grupos de seis personas máximo y con 2 metros de distancia entre cada jugador.

Además, cada grupo deberá usar un vestuario distinto, para dejar sus pertenencias porque también se encuentra prohibido por protocolo bañarse o cambiarse en ese lugar. La única diferencia que tendrán estos dos planteles con el del Verdinegro o las Águilas, es que no deberán realizarse PCR antes de iniciar las prácticas, sino que desde AFA enviarán test rápidos para todos los planteles. Los test, cabe aclarar, que si bien los manda AFA, los realizarán personal de los ministerios de salud de cada provincia.

En el comunicado también se anuncia como será el calendario de apertura de actividades en la categoría. Según explica el documento de AFA los equipos del Federal A podrán pasar a la fase de entrenamientos grupales recién el 12 de octubre, con un máximo de 40 personas por plantel.

Por otra parte también se estipuló el 26 de octubre como fecha autorizada para realizar partidos amistosos. Todo esto a la espera de conocer si en noviembre finalmente volverá el torneo que da ascensos a la Primera Nacional y si los equipos sanjuaninos participarán.