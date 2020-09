Vuelve en público a las canchas en un país sudamericano

Brasil anunció este mediodía del martes que desde el próximo mes comenzará a volver el público a las canchas de fútbol. La medida fue dada a conocer por Eduardo Pazuello, ministro de salud, del país carioca. Con esta nueva disposición el país más grande de sudamerica se convierte el primero de la región en abrir nuevamente sus estadios. Justamente el mismo país fue también el primero en volver a jugar al fútbol.

La medida aclara que solo podrá ingresar el 30% de la capacidad del estadio y que los hinchas deberán tener marcados los lugares donde poder ubicarse para mantener la distancia social. Otro detalle del protocolo es que en los predios de la cancha no estará permitido la venta de alimentos, bebidas o merchandasing para evitar aglomeramientos de personas en esos lugares. El sistema es que comenzaron a implementar algunos países europeos como Francia y Alemania en sus ligas. Desde la Confederación Brasilera de Fútbol explicaron además que los equipos no están obligados a acatar la medida y de hacerlo deberán presentar los protocolos adecuadamente.

Esta medida solo regirá solamente para el campeonato de primera división de Brasil, (Brasileirao), que cuenta con una infraestructura mayor para cumplir con las medidas sanitarias. Fue fundamental el cambio que radical que hubo por parte del Estado y los clubes en las remodelaciones de sus estadios a raíz del mundial en 2014 y la Copa América en 2018. Esta medida además cabe aclarar que no incluye los torneos internacionales, es decir que durante la Copa Libertadores o Sudamericana, los equipos brasileros seguirán jugando a puertas cerradas ya que los que deciden sobre esas medidas a nivel sudamerica es CONMEBOL.

Brasil fue uno de los pocos países en el mundo donde prácticamente no hubo grandes medidas para contener el COVID-19, desde un primer momento su presidente, Jair Bolsonaro, quien tuvo coronavirus, siempre sostuvo que apenas era un "gripe". Es por eso que pese a ser el país más castigado por la pandemia no solo en la región sino en el mundo fue el primero en volver a la práctica de deportes de forma profesional. En un primer momento los partidos no eran siquiera televisados para "no faltar el respecto a las víctimas", dijeron desde la CFB, pero el show continúo. Ahora habrá que ver como es el resultado de esta nueva medida.