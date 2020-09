Un histórico de la Selección destrozó a Scaloni

Angel Di Maria rompió el silencio después de mucho tiempo. En una entrevista radial con el relator Mariano Closs "Fideo" no se guardó nada y hasta mandó al frente a su amigo Messi para justificar que debe tener una nueva chance de vestir la camiseta albiceleste.

El rosarino por empezar sostuvo que no entendía el motivo de la negativa a estar presente en los amistosos post Copa América 2019 en Brasil donde fue convocado por Scaloni. Sostuvo que después de la competencia de selecciones a nivel continental no volvió a tener contacto con el actual entrenador.

Entre los argumentos que entiende él se lo puede haber dejado de lado es su edad, para lo cual dio argumentos respondiendo que eso no debería ser motivo para dejarlo afuera. "Si uno se pone en el recambio, (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero y (Nicolás) Otamendi no tendrían que estar. Si lo hacés, lo hacés con todos, no con algunos. Vos podés seguir haciendo el recambio, pero tener a algunos..." sentenció Fideo. Además agregó, “Muchos dicen que ya estoy grande, pero tengo 32 años y sigo corriendo de la misma manera, en cada partido demuestro que no lo estoy, y puedo estar a la altura de Neymar y Mbappé. Si hago todo lo que hago en el club intentando estar en el once para poder jugar un Mundial y Copa América, es difícil entender porque no estoy convocado. Nunca me dieron la explicación de porque no me llaman. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar".

En otra parte de la entrevista se refirió a las críticas que recibió por sus lesiones que le impidieron estar presentes en las final del mundo de Brasil 2014 o la final de Copa América Chile 2015. “A veces uno aguanta y aguanta las críticas. Pero en un momento explotás y contestás, me quedé callado mucho tiempo. No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí la Selección es lo máximo.​ Amo estar en la Selección y deseo con toda mi alma poder volver a vestir la camiseta de Argentina. Voy a dar el 100%".

Pero nuevamente volvió a retomar el tema que lo enoja por estos días que es no estar convocado. "Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado". Y sacó chapa, "cada vez que hago un buen partido o salgo mejor jugador, sólo pienso en estar convocado. Es verdad que estuve 12 años, pero es mi sueño y quiero volver a estar".



Para cerrar Di Maria hizo el repaso de su actualidad en el PSG donde este miércoles se le informó que estará suspendido por cuatro fechas por la expulsión que recibió tras los incidentes dentro de la cancha durante el clásico franses entre su equipo y el Marsella. Además dejó la incógnita si su despedida del fútbol profesional será con la camiseta de Rosario Central, equipo que lo vio nacer y del cual es hincha. Por último Fideo reconoció que intentó convencer a Messi para que fuera a jugar con él a Francia tras la posibilidad de la salida del Barcelona.