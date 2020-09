El auxilio financiero que River llegó a pedir en San Juan

En River por estos días los dolores de cabeza que no traen el fútbol, lo traen las finanzas del club. Es que la institución ha sufrido una importante caída en los ingresos durante esta pandemia que toca entre el 40 y el 50% según distintas fuentes de la comisión directiva consultadas por medios porteños. Es por eso que desde la oficina de Rodolfo D'Onofrio surgió la propuesta que fue aprobada por mayoría y se trata de pedir un préstamo bancario para sacar adelante las deudas contraídas por el Millonario.

Según se supo el club pedirá un préstamo de $500 millones que el club se comprometió a devolver en tres cuotas durante el 2021. River acudió al banco CMF como agente y participante y al Supervielle y Banco San Juan como participantes. Así el agente financiero provincial formará parte de los que aporten fondos para que River salga a tapar agujeros, como por ejemplo premios adeudados al equipo de Gallardo que reclamaron el pasado 8 de septiembre, según contó el Diario Olé. El compromiso del Millonario está en devolver la plata de la siguiente manera: tres cuotas, dos de 150.000.000 el 25 de marzo y el 25 de junio del 2021 y la restante, de 200.000.000 el 25 de septiembre.

El apuro por pedir tal préstamo y devolverlo lo antes posible tiene dos motivos. El primero es que desde River contaban con el ingreso de los U$D 10 millones por la venta de Juanfer Quintero a China, pero por ahora esa transacción se está dilatando y ante la no llegada del papel verde hubo que buscar una alternativa rápida. El segundo motivo es que en diciembre del 2021 D'Onofrio terminará su mandato y quiere dejar al club sin la deuda de ese préstamo.

El monto no es un número al azar ni mucho menos. El motivo de pedir a los bancos, entre ellos al que nació en la provincia, $500 millones, es porque si uno lo pasa a dólares bajo la cotización actual sería de U$D 6.270.000, por ese motivo se pensó en un monto similar al que entraría por la venta del volante colombiano. Desde hace años y pese a los éxitos deportivos River no puede salir de un rojo fiscal que lo tiene preocupado desde hace tiempo. Como garantía si es que el Millonario no paga el préstamo los bancos recuperarán el dinero de las cuotas societarias y el del contrato del principal sponsor, que es la línea aérea de Turquia que está en el pecho de la camiseta.