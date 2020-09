Un jugador que le interesa a San Martín se despidió del club donde juega

En San Martín siguen los entrenamientos esperando que la AFA resuelva cuando y como seguirá el actual torneo de la Primera Nacional. Pero además esperaba con interés los pasos que diera el jugador surgido de la cantera verdinegra, Lucas Salas, en Olimpo de Bahía Blanca, donde tiene contrato. Ese interés está puesto en que al equipo de Concepción le interesa por estas horas llegar a un acuerdo con Salas para que se sume al plantel profesional que conduce Paulo Ferrari.

Este jueves el propio volante ofensivo de 25 años a través de su cuenta oficial de Twitter comunicó que se alejaba del equipo bahiense. "Muchas gracias Olimpo por este lindo año que me permitió estar dentro de una cancha haciendo lo que más me gusta! Siempre vas a tener un lugar en mi corazón aurinegro.. Hoy me toca seguir otro camino! Fue un placer vestir esta camiseta en el carminati ", fue lo que escribió que tiene pasado en el fútbol griego también.

Si bien Salas confirmó a CANAL 13 que todavía no rescindió el contrato con el club, su despedida en redes sociales ya marca la decisión que al menos él tiene en mente. Por el momento el contrato con el equipo del sur de provincia de Buenos Aires sería el último paso para que el jugador pueda sentarse sin problemas a negociar con San Martín. Por el momento Salas está negociando su salida desde San Juan, donde está realizando su cuarentena desde que se suspendió el Argentino A. En el equipo de Bahía Blanca, Salas fue titular en 15 partidos y no pudo convertir goles, pese a eso fue un jugador muy tenido en cuenta durante su paso por ese club.

Con respecto a sus antecedentes con la camiseta de San Martín, Salas surgió como gran proyecto de jugador, es más tuvo un paso por la Selección Argentina Sub 20 en 2012. Pero sus seis años en la primera del Verdinegro no fueron los mejores. Al jugador le costó afianzarse en el plantel y solo pudo jugar 57 partidos con apenas 2 goles. En 2018 emigró a Grecia y un año más tarde desembarcó en Olimpo. Esta segunda oportunidad tal vez sea el despegue del nacido en Concepción.