AFA: torneo de primera listo, sin fecha y tampoco superclásico

El presidente de Argentinos Juniors y vicepresidente de la Liga Profesional. Cristian Malaspina, dio detalles del torneo que prepara AFA para la vuelta del fútbol de primera división. Como es sabido el campeonato no será de todos contra todos, como es habitualmente, sino que tomará una modalidad de grupos. En este caso será de seis grupos de cuatro equipos. Pero más allá de esas definiciones este torneo no tendrá una fecha exclusiva para los históricos clásicos. Esto dependerá de si se cruzan producto del diagrama del torneo.

"El campeonato local no se oficializó porque no está la fecha, pero la fase inicial va a tener seis grupos de cuatro, con partidos ida y vuelta. Además, será sin fecha de clásicos, porque no queríamos forzarlos todos en un fin de semana", fue lo que dijo Malaspina en una entrevista radial en Buenos Aires. Si bien se estima que mitad de octubre sería la fecha señalada, desde AFA prefieren ser cautelosos para no general falsas expectativas si es que no se mejora la situación sanitaria del país y se vuelve a postergar.

Con respecto a la modalidad de juego está definida que el torneo tendrá seis fechas por grupos, con partidos ida y vuelta. El primero de cada grupo y los dos mejores segundos clasificarán a cuartos de final que se jugarán en cancha neutral al igual que la semifinal y final. Todo el torneo se desarrollará a puertas cerradas bajo estricto protocolo como los que impone CONMEBOL en la Libertadores. Este torneo entregaría una plaza a Copa Libertadores, pero todavía no está definido ya que también se especula si volvería la Copa Argentina que es la plaza que queda disponible para el torneo internacional.

Pero no todo está resuelto con respecto al torneo. El gran problema que queda por delante es como se conformará cada grupo. Según Malaspina el criterio sería, conformar cuatro copones de la siguiente manera: "interior, AMBA, Santa Fe - La Plata y los equipos que más torneos ganaron en el profesionalismo". Aunque aclaró que todavía no saben quienes serán los cabeza de serie, aunque todo indica que se elegirá el criterio primario que serían los 5 grandes, más Huracán o Velez.