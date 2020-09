Escándalo en la Libertadores envuelve a River y Boca

El San Pablo llegó a la Argentina para este miércoles jugar por la penúltima fecha del grupo D contra River en cancha de Independiente. El equipo brasilero viene con la soga al cuello porque por el momento está fuera de los puestos de clasificación a la próxima fase y sería todo un fracaso por la gran inversión que hizo en 2019 para armar un equipo que pudiera competir por el título continental más importante. Entre esas inversiones estuvo la llegada del prestigioso Dani Alves que tras su salida de PSG prefirió terminar su carrera en el club que lo vio nacer.

Este martes San Pablo llegó al predio de Boca Juniors para entrenar previo al partido. Algo que hasta el propio equipo paulista reflejó en su cuenta de Twitter por la hospitalidad recibida. Pero ese predio sería el escenario del escándalo. Todo comenzó cuando terminó el entrenamiento y dos ex glorias del Xeneize cono Cascini y "Chelo" Delgado se acercaron al bicamepeón de la Copa América con Brasil para regalarle dos camisetas de Boca. Dani Alves siempre a mostrado afecto por el eterno rival de River y en esta oportunidad no se quedó con las ganas de posar con la azul y oro.

Pero este clima de alegría se podría borrar en cualquier momento. Es que en la fotos que trascendieron se evidencian dos faltas graves dentro del protocolo. El primer detalle es que ni Cascini, ni Delgado deberían estar con el jugador. El protocolo de CONMEBOL es muy claro con el contacto entre jugadores y agentes externos a la delegación para evitar contagios. El segundo error es que tampoco se respeta el distanciamiento social, ni el uso de tapabocas. Esto deja en evidencia que Dani Alves rompió la burbuja sanitaria de su equipo al cometer esta acción. Ahora CONMEBOL deberá analizar si es factible de sanción.

Según el protocolo las sanciones pueden ir directamente contra la institución que incumplió con el protocolo, sin afectar lo deportivo, es decir quita de puntos o eliminación. Hasta el momento San Pablo no ha emitido comunicado alguno sobre la situación del jugador o el plantel que está en Buenos Aires. Seguramente cuando pase el partido del miércoles de el equipo brasilero ante River, CONMEBOL emitirá una sanción si entiende que hubo algún protocolo que no se cumplió.