Mirá el video: suspendido por orinar en la cancha

Eoin Bradley es un experimentado delantero de 36 años que incumplió con una de las reglas de la liga de Irlanda del Norte y sufrió una dura sanción. El jugador del Coleraine estaba disputando la semifinal de la Copa de Irlanda ante Ballymena United y tras empatar 1-1 en los noventa minutos el partido debía definirse por penales. Es en ese momento que Bradley cometió su grave falta para la Liga donde juega.

Es que el delantero que tiene contrato con Coleraine hasta 2022 y tiene más de 200 partidos en su espalda no aguantó las ganas de orinar y decidió hacerlo en pleno campo de juego antes de la tanda de penales. Esa situación fue captada por una de las cámaras de TV que transmitían en partido y eso desencadenó en la sanción. Desde la Liga de Irlanda del Norte informaron que el jugador será suspendido por seis fechas. Eso incluye fechas del torneo de su país más la copa que estaba disputando.

Si bien la acción se produjo el dia 27 de julio en Belfast, recién en las últimas horas y tras la apelación del jugador se dio a conocer el fallo. El reglamento es muy claro en su artículo 17, donde se prohíbe hacer necesidades fisiológicas dentro del campo de juego. Para evitar la sanción el jugador debería haber informado al árbitro para que pueda ir al baño acompañado por algún línea o cuarto árbitro para que controle que no use esa situación para sacar ventaja deportiva. Por último a esta mala noticia se suma que ese día el equipo de Bradley quedó eliminado en la tanda de penales y no llegó a la final.

En Argentina es más que conocida la historia de Sergio Goycochea quien reveló que su "cábala" antes de cada tanda de penales el "Goyco" orinaba dentro de la cancha. Ese ritual comenzó cuando antes de la definición por penales ante la ex Yugoslavia el arquero argentino tenía ganas de ir al baño pero no había tiempo. En ese momento todos los jugadores lo rodearon y pudo "hacer pis". Esa situación se repetiría ante Italia en semifinales. Que lástima que no hubo tiempo ante Alemania en la final.