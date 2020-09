Cuáles son los circuitos habilitados para las caminatas saludables

Tras el anuncio hecho por el Gobernador Sergio Uñac el pasado viernes, las caminatas saludables quedaron habilitadas desde el sábado 5 en San Juan. Sin embargo los municipios de cada departamento, fueron los responsables de elaborar el protocolo y definir los circuitos de caminata, teniendo independencia para decidir los lugares, días y horarios de práctica,como así también tomar la decisión de implementar la medida o no.

Basado en ello, el departamento Rawson, mediante un comunicado, decidió no habilitar por el momento las caminatas saludables en su departamento. Algo similar ocurre con 9 de Julio y Santa Lucía, quienes aun no informaron la forma de implementación o no de las caminatas saludables en sus departamentos.

Por otro lado, cabe recordar que el pasado sábado las caminatas saludables se habilitaron en once departamentos provinciales como Capital, Valle Fértil, Chimbas, Caucete, Zonda, Sarmiento, Albardón, Angaco, Rivadavia, Iglesia y Ullum. Mientras que desde este lunes 7 de septiembre, fueron habilitadas en Calingasta, Jáchal y Pocito.

Asimismo el lunes 14 de septiembre se habilitarán en 25 de Mayo y en San Martín. Hasta el momento, son doce municipios los que remitieron su protocolo a la Secretaría de Deportes y serán reproducidos a continuación:

Albardón

Protocolo

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj

Circuitos a no más de 500 metros de su domicilio

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

Días determinados: lunes a viernes

Horarios determinados de 10 a 12 adultos mayores y grupos de riesgo, de 12 a 18 abierto a todos los rangos etarios.

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 5 años en adelante.

Se sugiere caminar como máximo una hor

Normas a tener en cuenta

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos habilitados

La Municipalidad no presentó circuitos definidos para caminatas saludables, dejándolo a libre elección de los ciudadanos del departamento.

Angaco

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

Días determinados: Lunes a Viernes

Horarios determinados: 9 a 12 adultos mayores, de 12 a 18 todas las edades

Niños de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 2 años en adelante

Se sugiere permanecer como máximo una hora en la actividad.

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos habilitados

Circuito Nº 2 – Villa Sefair: Calle Aguilera y Nueva España desde Lavadero El Naranjo antes de calle Divisoria

Circuito Nº 3 – Las Tapias: Barrio 14 de Mayo calle interna desde calle Nacional hasta 21 de febrero (antes de Barrio Francisco Césped. Recorrido B - Barrio Presidente Perón (calle 21 de febrero desde ingreso del Barrio Presidente Perón hasta antes de calle Olivera).

Circuito Nº 4 – Bº Francisco Cesped: Calle interna del Barrio Francisco Césped.

Circuito Nº 5 – Campo de Batalla y Zoe Bustos: Calle El Bosque desde gruta Virgen de Lourdes hasta calle Nueva España

Calingasta

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del Lunes 07 de septiembre de lunes a Sábados

Mantener el distanciamiento social de 2 metros

Uso obligatorio de tapaboca y/o barbijos

Salida en grupo de no más de 2 personas

La pausa de descanso no deberá superar los cinco minutos

Los horarios establecidos: de 12 hs a 15:30 será destinado para adultos mayores y grupos de riesgo.

De 8 a 12 y de 15:30 a 20:00 abierto a todos los rangos etarios.

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados

Barreal

Circuito Plaza General San Martín

Circuito 3 Barrios: Podrán desplazarse por calle Echeverría de este a oeste hasta calle los Enamorados, por calle Libertad hasta San Martín de norte a sur y viceversa. También se podrá utilizar la plaza del B° Mattas Ristol.

Circuito Zona Centro 1: Destinado para todos los vecinos de los barrios aledaños a la Plaza Gral. San Martin, podrán desplazarse por Avenida Presidente Roca de norte a sur, por calle Las Heras de este a oeste y viceversa.

Circuito Zona Centro 2: Podrán desplazarse por calle San Martín de este a oeste y viceversa.

Circuito Zona Centro 3: Podrán desplazarse por calle Presidente Roca de norte a sur hasta intersección con calle Los Sauces y por esta misma de oeste a este a este y viceversa

Circuito Zona Sur: Podrán desplazarse por calle Hipólito Yrigoyen de este a oeste y viceversa. Por calle Mariano Moreno de norte a sur y viceversa. Por calle Gualino de norte a sur y viceversa.

Circuito Zona Sur – Villa Pituil: Podrán desplazarse por calle Mariano Moreno de norte a sur y viceversa

Circuito Sur-Este: Destinado a los vecinos aledaños a calle Belgrano podrán desplazarse de norte a sur hasta Ruta Nac. 149 hacia el sur y viceversa

Circuito Este: Sector destinado para los vecinos de zona este. Podrán desplazarse por calle San Martín hacia el este hasta calle Del Alto y viceversa. Podrán desplazarse por calle del alto de norte a sur y viceversa

Sorocayense

Circuito Único: Podrán desplazarse por Ruta Nac. 149 de norte a sur y viceversa

Hilario

Circuito Único: Podrán desplazarse por Ruta Nac. 149 de norte a sur y viceversa

Calingasta

Circuito Zona Centro 1: Podrán desplazarse por calle Laprida de este a oeste y viceversa

Circuito Zona Centro 2: Podrán desplazarse por Avenida Argentina de este a oeste y viceversa. Por Ruta Prov. 406 hasta la zona de Los Miradores y realizar la caminata por estos mismos.

Circuito Zona Centro 3: Sector destinado a los vecinos del B° Altoverde, podrán desplazarse por calle Laprida de oeste a este y viceversa.

Circuito Zona Centro 4: Podrán desplazarse por Ruta Prov. 412 de sur a norte y viceversa.

Circuito Zona Centro 5: Podrán desplazarse por Avenida Argentina de oeste a este hasta intersección con Ruta Nac. 149 hacia el sur y viceversa

Circuito Alcaparrosa: Podrán desplazarse por RP 12 de norte a sur y viceversa hasta la altura del club Afa

Circuito B° Bicentenario: Podrán desplazarse por RP 406 en un tramo no mayor a 500 mts

Circuito Alto Calingasta: Podrán desplazarse por RP 406 en un tramo no mayor a 500 mts.

Circuito de La Isla: Podrán desplazarse por RN 149 en un tramo no mayor a 500 mts.

Tamberías

Circuito Plaza departamental Domingo Faustino Sarmiento

Circuito Calle Colonia: Se podrán desplazar por calle Colonia de este a oeste y viceversa. Intersección con RP 406 hacia el norte

Circuito Zona Centro 1: Podrán desplazarse por calle Ramón Díaz de norte a sur y viceversa. Podrán realizar la caminata en plaza Domingo F. Sarmiento.

Circuito Zona Centro 2: Podrán desplazarse por calle Maipú de este a oeste hasta intersección con RP 406 hacia el norte y viceversa

Circuito Zona Sur: Podrán desplazarse por calle Ramón Díaz de norte a sur y viceversa. Podrán desplazarse por calle florida hasta intersección con RP 406 hacia el norte y viceversa

Capital

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj

Días determinados de lunes a sábado

Horarios determinados de 11 a 13h Adultos Mayores y grupos de riesgo, de 13 a 15 abierto a todos los rangos etarios

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Permitido caminar con mascotas con correa.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 2 años en adelante.

Se sugiere permanecer como máximo una hora.

Se deben respetar las siguientes normas

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos habilitados

Plaza Cruce San Martiniano (Frente a Basualdo)

Plaza Almirante Brown (Trinidad)

Plaza Salvador M. del Carril (Desamparados)

Plaza Hipólito Irigoyen (la joroba)

Parque de Mayo

Plaza Di Stefano (atrás terminal ómnibus)

Plaza Barrio del Carmen

Plaza Barrio Eva Perón (Av. Rawson y Juan Jufré)

Plaza Manuel Belgrano (Barrio Palermo)

Plaza Ejército Argentino (Barrio Parque de Mayo)

Plaza Teatro Bicentenario

Chimbas

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 5 de septiembre

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj .

Días determinados: lunes a sábados

Horarios determinados de 11 a 13 Adultos Mayores y grupos de riesgo, de 13 a 15 abierto a todos los rangos etarios.

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 2 años en adelante.

Se sugiere permanecer como máximo una hora

Se deben respetar las siguientes normas

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos habilitados

Sector Centro

Plaza San Cayetano: Calle 25 de mayo y 2 de septiembre

Plaza Bº Martin Güemes: Calle Corrientes e Hipólito Irigoyen

Plaza Barrio los Tamarindos: Calle Díaz y Nueva Argentina

Plaza Barrio Santo Domingo: Calle Lorenzo Fernández y Rio Negro

Plaza Barrio Centinela III: Calle Sarmiento y Edmundo Tejada

Plaza Departamental Paula Albarracín de Sarmiento: Calle Mendoza y Rodríguez

Plaza Barrio Andacollo 1: Calle Distefano y Calle Laprida

Plaza Barrio Andacollo 5: Calle Valdez y Laprida

Plaza Barrio Mercedario: Calle Ramón Godoy y calle Buenos Aires

Parque de Chimbas: Calle Tucumán y Av. Benavidez

Plaza Barrio Andacollo 8: Calle Monseñor Distefano y calle Concordia

Barrio Andacollo 9: Calle Monseñor Distefano y antes de Calle Tucumán

Barrio Sarmiento: Calle Saavedra y Calle Mendoza ( hacia el este una cuadra)

Barrio Parque Independencia: Calle Patagonia y calle San Juan

Barrio Parque Independencia: Calle Esmeralda y San Luis

Barrio Parque Independencia: Calle Buenos Aires y Patagonia

Sector Oeste

Plaza Villa Obrera: Rastreador Calivar y el Sembrador

Plaza Barrios Costaneras: Calle el Sembrador y Vidable

Plaza Barrio los Alerces: Av. Nazario Benavidez y Porres

Plaza Evita (Villa Observatorio): Calle Malvinas Argentinas y Maipú

Sector Este

Plaza Barrio los Andes: Calle Porres y Agustín Gnecco

Jáchal

Protocolo

A partir del lunes 7 de septiembre

De lunes a sábados

De 8 hasta las 20

Adultos mayores de 8 a 12 únicamente.

No ingresar a los sanitarios

No utilizar aparatos de salud.

No utilizar bebederos de agua.

En polideportivos y plazoletas, caminar en sentido de las agujas del reloj.

Es obligatorio el uso de tapa bocas o barbijos

El máximo tiempo de actividad es de 1hora

Se deben mantener 2 metros de distancia a los laterales

Se deben mantener más de 10 metros de distancia hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel.

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados

Polideportivo Federico Cantoni : Av. 25 de Mayo s/n. vivero municipal - circuito: pista de atletismo de 400 metros

Circuito Plaza Independencia: Barrio Fronteras Argentinas

Circuito Paraje Los Blanquitos: desde Barrio 17 de Octubre hasta el Paraje Los Blanquitos.

Plazas o Plazoletas

Pocito

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del Lunes 07 de septiembre

Días: de Lunes a Sábado

Horario de 10 a 13 adulto mayor de 65 años

Horario de 8 a 10 y de 13 a 20 de 12 a 65 años

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj

Plazas a no más de 500 metros de su domicilio

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Permitido caminar con mascotas con correa.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 5 años en adelante.

Se sugiere permanecer como máximo una hora.

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados

Zona Norte

Plaza Villa Huarpes

Plaza B° Salvador Norte

Playón B° Cerro Grande

Zona Centro y Centro La Rinconada

Plaza La Libertad

Calle 11 entre Mendoza y Ruta 40

Calle Mendoza entre 11 y 10Plaza Barrio Facundo Menem

Zona Sur: Carpintería

Plaza Barrio Municipal y Barrios lindantes a un radio de 500 mts (Campo de Batalla, Delta)

Plaza Barrio Ruta 40 y Barrios lindantes a un radio de 500 mts (Villa Frías, Villa La Costa)

Plaza Barrio Chubut, Bvd. Anacleto Gil y Barrios lindantes a un radio de 500 mts (Antonino Aberastain, El Cerrillo, Margarita Ferrá)

Rivadavia

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj

Plazas a no más de 500 metros de su domicilio

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco

Permitido caminar con mascotas con correa

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 5 años en adelante

Se sugiere permanecer como máximo una hora

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos habilitados

El espacio elegido para aplicación del programa se basará en las estadísticas que entregan la anterior edición, en base a esto se clasificaran a los lugares según su concurrencia:

Muy concurridos: los mismos, se cubrirán en todo horario habilitado por disposición oficial. Es decir, de 8 a 20.

Parque Rivadavia

Ruta del sol (calle libertador, desde Hospital Marcial Quiroga, hasta plaza Marquesado solamente).

Estos lugares el día sábado se cubrirán con personal de la policía comunal

Poco concurridos: estos espacios se cubrirán a modo de guardias pasivas, es decir con recorridos itinerantes, sin personal fijo, otorgando importancia a la franja horaria donde más gente puede haber, (10 a 12, 16 a 18). El personal para cubrir estos lugares serán los profesores de la dirección de deportes.

Plaza Marquesado

Plaza Madre Universal

Plaza Barrio Cesap

Plaza Barrio Rivadavia

Plaza Barrio Córdoba

Plazas del Barrio Aramburu y Rivadavia Norte.

Con las posibilidad de modificar estos lugares y horarios de acuerdo a la mayor o menor concurrencia.

Sarmiento

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj .

Días determinados: lunes a sábados

Horarios determinados de 09 a 12 Adultos Mayores y grupos de riesgo, de 14 a 19 abierto a todos los rangos etarios.

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 5 años en adelante.

Se sugiere permanecer como máximo una hora

Se deben respetar las siguientes normas

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados

Zona Este:

Punta del Médano - Calles B° Punta del Médano entre Parroquia y Polideportivo

Cochagual Norte - Calles B° San Nicolás de Bari

Cochagual Centro - Calle Carmona desde Calle Matías Zaballa hasta Club Huarpe

La Cílvica – Calle Avellaneda entre Calle Garibaldi y Club Lujan

Zona Norte:

Colonia Fiscal - Sur - Calle Maurín entre Calle Mendoza y Ruta 40

Colonia Fiscal - Norte - Calle Fray Justo Sta María de Oro entre Calle Salvador María del Carril y Callejón Carmona

Zona Centro:

Villa Media Agua – Plaza B° Co.Vi.Sar y Av. Barboza entre Ruta 40 y José Ares

Villa Media Agua – B° Patagonia I y II, Calles J. Ares, Sta Cruz, 9 de Julio y Comodoro Rivadavia – Exclusiva para Adultos Mayores

Villa Media Agua – Av. 25 de Mayo entre Esc. Agrotécnica Sarmiento y Calle Quiroga

Zona Sur:

Tres Esquinas – Calle Aranda entre Club Juventud Unida y Av. 25 de Mayo

Las Lagunas– Calles aledañas del B° Las Lagunas

Zona Oeste:

Cañada Honda– Calle José Palacio

Los Berros – Calles aledañas de Plaza Los Berros

Ruta Vieja desde Club Def. de Boca y el Rio.

Divisadero: Ruta 351 frente Esc. de Nivel Medio Divisadero

Cieneguita: Ruta 351 Frente Esc. Profesor Alejandro Mathus

Ullum

Protocolo

Día: de Lunes a sábados

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

Horarios de 10 a 13 adultos mayores

Horarios de 08 a 13 y de 13 a 20 de 12 a 65 años

Menores de edad acompañados por un mayor de edad que demuestre parentesco directo o indirecto

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana.

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados

Plaza Pedro Marchan Villa Ibañez

Paseo de los Concejales

Plaza Eva Duarte de Perón Barrio Dique 1

Plaza San Martín Barrio Dique 2

Plaza Virgilio Cepeda Barrio Margarita Ferrá de Bartol

Plaza Higueritas 1 Barrio Higueritas 1

Plaza Higueritas 2 Barrio Higueritas 2

Plaza Barrio Lago Barrio Lago de Ullum

Plaza Las Américas Barrio Ullum 2

Valle Fértil

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

Días determinados: lunes a sábados

Horarios determinados de 15 a 17 Adultos Mayores y grupos de riesgo, de 9 a 17 abierto a todos los rangos etarios.

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 5 años en adelante.

Se sugiere permanecer como máximo una hora

Se permite caminar con mascotas con correa

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados

Villa San Agustín

Circuito Coqui Quintana: 4500 mts

Circuito Dique: alrededor de Dique San Agustín. 5km

Circuito Costanera : Avenida Ischigualasto, desde primera pasada hasta llegada a puente, (sin acceso al mismo). Ida y vuelta 2.500m

Circuito Este: caminata por sentido contrario a tránsito vehicular hasta Baldes de las Chilcas. Ida y vuelta. 10km

Circuito Entrada: hasta Portal de Bienvenida al Valle. 3.800m

Astica

Paseo por Avenida Zuleta: hasta fin de avenida 900metros

Circuito Bajo de Astica

Circuito de la Quebrada: inicio quebrada hasta referencia , casa de Duilio Rivero 2.100m Total ida y vuelta 6km

Chucuma

Circuito interno: calle principal 1700m

Usno

Circuito Norte: CBSE 7km ida y vuelta 11.

Circuito Sur: desde la iglesia hacia el sur bordeando camping. Salida hacia y este ida y vuelta 2500m

Baldes de Rosario

Circuito Avenida Ruta 510: Con acceso a campo común 2km

La Majadita: 3500m

Circuito Majadita: CDI hasta la mora grande, pasando por algarrobo subiendo caminos vecinales, bajando al rio y vuelta por casa flia Molina

Zonda

Protocolo

Se podrán realizar caminatas a partir del sábado 05 de septiembre

La única actividad física permitida es caminar en el sentido de las agujas del reloj .

Días determinados: lunes a sábados

Horarios determinados de 10 a 13 Adultos Mayores y grupos de riesgo, de 15 a 18 abierto a todos los rangos etarios.

Edades: de 0 a 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad o tutor que demuestre parentesco.

Uso de tapaboca y/o barbijo obligatorio de 2 años en adelante.

Se sugiere permanecer como máximo una hora

Se deben respetar las siguientes normas

Seguir el protocolo de salud pública

Mantener 2 metros de distancia a los lados

Mantener más de 10 metros hacia adelante y hacia atrás

La pausa de descanso no debe superar los 5 minutos

Deben llevar su botella individual y alcohol en gel

Se apela la responsabilidad ciudadana

Actividades que no están permitidas

NO acampar, no permanecer en bancos

NO patines, bicicleta, correr, hacer reuniones sociales.

NO utilizar los juegos ni aparatos para hacer gimnasia.

NO utilizar bebederos.

NO está permitido llegar en movilidad propia o trasporte público

NO utilización de los espacios verdes

NO vendedores ambulantes

Circuitos Habilitados