Cada vez más cerca la vuelta del Rally

Cada vez falta menos para que pueda disputarse una nueva competición de Rally en la República Argentina. Esto se debe ha que ha que el protocolo presentado para que esta disciplina vuelva a tener acción, ya fue aprobado. En relación a estom el piloto sanjuanino Hermes García le contó a Canal 13 más detalles acerca de este importante paso que se ha dado para la vuelta del deporte.

El pasado miércoles 2 de septiembre la Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobó el protocolo para la disputa de carreras de Rally, cosa que cayó muy bien en los pilotos que llevan muchos meses de inactividad. El corredor sanjuanino, Hermes García, manifestó que esto es una muy buena noticia ya que hay mucha gente que depende de estas competiciones.

"Hay talleres que son exclusivos para el tema de la competición, a mucha gente, sobre todo a los talleristas y preparadores, los ha complicado mucho la inactividad que hemos tenido por tantos meses, no hay quien aguante", expresó García quien reveló que estar tanto tiempo parado, "enfría" a todos los pilotos.

Finalmente el corredor sanjuanino expresó que la aprobación "le parece bárbaro", ya que el Rally se disputa siempre al aire libre por lo que casi no hay riesgo de contagiarse del virus Covid-19. "Es todo al aire libre no tenes riesgo de nada, no estás tan apilado como en un autódromo. Yo creo que no puede tener problemas el Rally".