Desamparados define quienes siguen y los que se van

La comisión directiva del club Sportivo Desamparados comenzó ayer la ronda de evaluación respecto al momento que vive la entidad y un análisis particular de la actuación del plantel y posterior elimiinación, en el Torneo Federal A de fútbol.

El vocero del mitín fue el presidente Juan Valiente que en declaraciones radiales confirmó " nos hemos fijado como prioridad hablar con el entrenador Cristian Bove y todo el cuerpo técnico y juntos mirar el futuro . Tenemos una buena relación y queremos mantener ese vínculo " dijo el directivo.

Con relación a la situación del plantel expresó " Terminamos este ciclo cumpliendo cada uno de los compromisos asumidos pese a no tener ingresos derivados de la emergencia mundial. Pudimos cerrar los núimeros con un equilibrio que no fue fácil obtener. Ahora vamos a revisar caso por caso para determinar quienes se quedan y los que se van . Por ejemplo, Auteri y Enzo Díaz no seguirán en el club porque se vencen sus contratos".

Vienen horas de profunda revisión en la entidad "Víbora" y en los próximos días habrá un comunicado especial al respecto.

Fuente: La Voz Deportiva