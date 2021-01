Exclusivo mano a mano de Canal 13 con Claudio ‘Chiqui’ Tapia

En la previa de otra importante cita del fútbol argentino que se jugará en suelo sanjuanino, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia charló en exclusivo con Canal 13. El sanjuanino que conduce la asociación del deporte más popular del país, habló de todo: la vuelta a la actividad futbolística en plena pandemia, la importancia que tiene que la provincia sea sede, el campeonato que se viene, Lionel Scaloni y Ricardo Caruso Lombardi.

A horas de que la pelota empiece a rodar en el verde césped del Estadio del Bicentenario, con el partido entre Rosario Central y Vélez, el mandamás de la AFA expresó que, si bien fue difícil volver a reactivar el fútbol durante la pandemia, la Copa Diego Maradona tuvo hasta un Superclásico en el comienzo del 2021.

‘San Juan es una plaza que es muy tenida en cuenta por el fútbol argentino’, afirmó Tapia sobre la definición de la Copa Diego Maradona. Además, el presidente de la AFA aseguró que para el, llegar a la provincia para la definición del campeonato doméstico es muy importante.

Tapia calificó a la Copa Diego Maradona, como ‘un campeonato muy exitoso’, pero además se refirió al torneo que se jugará durante el 2021. Del próximo campeonato de primera contó que en el mismo se empezarán a sumar puntos para los descensos que se darán en el 2022.

Ante la consulta sobre si considera un acierto suyo el haber elegido al inexperto Lionel Scaloni al mando de la Selección, Tapia aseguró sentirse tranquilo, no solamente porque los números del rosarino lo avalan, sino porque tiene la banca de los jugadores. También resaltó la importancia que tiene que el técnico se animara a foguear a jóvenes en la mayor, como los de la Sub 23. 'Tenemos una Selección para 8 o 10 años'

Sobre las polémicas declaraciones del ex técnico de Belgrano, Ricardo 'Caruso' Lobardi, el mandamás del fútbol argentino fue tajante. ‘no me gusta hablar de gente que no está presente, pero en el último partido se Belgrano hubiese ganado, clasificaba y nadie hubiera dicho nada, pero empató y no clasificó y nadie se quejó’