Mundo Boca: uno que se va y otro que vuelve

El hincha se siente en deuda por lo que ofreció el equipo en la revancha de las semifinales de la Libertadores que significó un golpe al mentón e ilusión de ganar la Séptima Copa. El Xeneize no tiene otra alternativa que levantar cabeza y ganarle mañana a Banfield , en nuestra provincia para sumar un nuevo trofeo a su vitrina y mantenerse en el pedestal nacional.

Pero el que tiene los días contados es Julio Buffarini. Después de extensas negociaciones en los últimos meses, el representante del futbolista y el Consejo no se pusieron de acuerdo en los números.El cordobés ya no será considerado por el cuerpo técnico. En principio continuará con el plantel hasta junio, cuando expira su vínculo, aunque no sería descabellado que rescinda el contrato en los próximos días para buscar nuevos rumbos, ya que la decisión está tomada.

La renovación de Leonardo Jara dependerá exclusivamente de Russo, que tendrá que dar el veredicto por otros elementos del plantel y, además, elegir con qué marcador de punta derecho del mercado opta. Mientras tanto Marcelo Weigandt, una de las figuras de Gimnasia La Plata, podría llegar a ser requerido en junio ya que firmó a préstamo hasta fin de año pero Boca tiene una cláusula a su favor para ese mes

Quien volvió a entrenarse fue Agustín Almendra. El juvenil y una de las últimas grandes joyas surgidas de la cantera xeneize se había ausentado prácticamente sin dar explicaciones de los entrenamientos con el plantel profesional, motivo por el cual fue sancionado económicamente por el club. Ahora con la venia de Russo, volverá a practicar junto al resto de sus compañeros después de la final de la Copa Diego Maradona

Fuente: Infobae