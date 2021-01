Defensa y Justicia fue un aluvión y jugará la final

Defensa y Justicia arrancó perdiendo, pero luego realizó una gran remontada y en tiempo record. Terminó ganando 4 a 2 y jugando por momentos un fútbol exquisito. Avanzó a la final que será con Lanús el próximo sábado en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Braian Romero, autor de tres goles del Halcón, fue la gran figura del elenco que orienta tácticamente Hernán Crespo, que el pasado martes había igualado sin goles en el partido de ida disputado en Asunción de Paraguay.

La otra conquista llegó de la mano de Francisco Pizzini, tras una asistencia de Romero. Para el equipo de Florencio Varela las cosas arrancaron complicadas. Corrían 10 minutos cuando un centro de Joe Abrigo desde la izquierda agarró mal parados a los centrales del conjunto local y Rubén Farfán desde el medio del área sometió a Ezequiel Unsain que nada pudo hacer después de que el remate se desviara en David Martínez.

Parecía que se venía la noche, pero no. En la jugada siguiente Brian Romero comenzó a erigirse en la figura del encuentro al desnivelar por la franja izquierda y sacar un centro que Francisco Pizzini solo tuvo que empujar a la red para alcanzar la igualdad parcial, que al equipo de Varela no le servía. A partir de ese momento se vio lo mejor de Defensa. Buenos movimientos colectivos liderados por Valentín Larralde, Romero, Pizzini e Isnaldo terminaron de desequilibrar al equipo chileno que no atinaba a dar respuestas.

A los 19 Walter Bou habilitó con una media chilena a Larralde, éste sacó el centro atrás y Romero, completamente, libre, puso el 2-1. Tres minutos más tarde, otra gran acción de los volantes y delanteros del Halcón terminó con el goleador doblegando al arquero Matías cano desde dentro del área. Y a los 43 llegó el hat trick de Romero, quien culminó una réplica perfecta y terminó con las ilusiones del elenco trasandino. Defensa y Justicia se fue al vestuario ganando 4-1 y ya estaba todo liquidado.

Fuente: Diario Popular