Tremenda piña en el TR Juniors en Paraná

En el curvón del autódromo de Paraná, los autos de Axel Tomada, Alexis May, Carlos Guttlein y Héctor Mercado protagonizaron un tremendo accidente, sin consecuencias para los pilotos en la final del Top Race Junior que después ganó Thomas Micheloud.

En los primeros metros de la final del Top Race Junior, se produjo un múltiple accidente que provocó la detención de la prueba con bandera roja, que generó mucha tensión. En pleno curvón, después de la largada, un toque entre los autos de Axel Tomada y David Martínez, conocido como El Dipy, produjo el trompo del Renault número 22, por lo que los autos de Guttlein, Mercado y May se engancharon y, este último, pasó por encima del muro.

Por fortuna, los pilotos fueron asistidos inmediatamente por el servicio médico y no presentaron lesiones, aunque May fue trasladado a la Clínica Modelo de Paraná por precaución. El cantante El Dipy, quien se mostró muy apenado y manifestó que no volvería a largar por la situación, fue excluido por los comisarios deportivos de la prueba.

Luego de la accidentada largada, Thomás Micheloud pudo hacer un gran trabajo y no tuvo inconvenientes para llevarse el segundo triunfo en esta nueva fecha, ratificando que es el principal candidato al título. Thomas Micheloud repitió victoria en el TR Junior en una fecha decisiva en Paraná.

Fuente: Diario Paraná