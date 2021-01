Crespo se reencontró con sus hijas después de un año

"Hace un año que no las veía": El emocionante festejo de Hernán Crespo con sus hijas tras ganar la Copa Sudamericana. El técnico de Defensa y Justicia estuvo alejado un año de su familia por la pandemia de coronavirus y se pudo reencontrar hace algunas semanas.

En algunos días, Hernán Crespo cumplirá un año dirigiendo a Defensa y Justicia y ayer, después de una gran temporada futbolística, logró salir campeón de la Copa Sudamericana 2020. Entre los alocados festejos, se pudo ver uno muy emotivo entre el DT y sus hijas.

Es que Hernán no veía a su familia desde hace un año por la pandemia de coronavirus. Sus tres hijas viven en Italia y no pudieron viajar hasta que la situación no se calmó un poco. Apenas se terminó el partido, Crespo no dudó y corrió a buscar a Nicole (16), Sofía (14) y Martina (5), quienes lo estuvieron acompañando en Córdoba. Todos se fundieron en un cálido abrazo y las lágrimas no tardaron en aparecer.

Fuente: Minutouno