Las semifinales tienen árbitros, día y horario

La AFA dio a conocer los jueces que impondrán justicia en Estudiantes de Río Cuarto frente a Estudiantes de Caseros y en el cotejo entre Atlético Rafaela frente a Platense por la definición de la Primera Nacional. Los cotejos -a sólo un partido- tendrán lugar el miércoles.

En primer turno, Estudiantes de Río Cuarto se cruzará con su homónimo de Caseros en el Gigante de Arroyito desde las 19.15, con el arbitraje de Jorge Baliño.

Por su parte, Atlético Rafaela se medirá con Platense en el estadio de Newell's desde las 21.30. El juez de este encuentro será Ariel Penel.

En caso de empate, tal como ocurrió en las fases anteriores, se desarrollarán penales. El último domingo, el arbitraje fue protagonista por dos penales que no se sancionaron en Estudiantes vs. Atlanta y Riestra vs. Platense, respectivamente.