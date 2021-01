La bronca de Hernán Feler: 'Pitana es un pésimo árbitro y un canchero'

El 3 de enero se desató una gran polémica por el arbitraje del partido entre Independiente con Arsenal. El encargado de impartir justicia era Néstor Pitana, que tomó decisiones cuestionables sobre todo en dos jugadas puntuales. Esto desató la furia de los fanáticos y de algunos periodistas como Hernán Feler que declaró que "Pitana es un pésimo árbitro y para colmo un canchero".

El reconocido periodista deportivo argentino, Hernán Feler, no ocultó su furia por el desempeño de Néstor Pitana durante una comunicación con Canal 13. El comunicador aseguró que el árbitro tuvo un muy mal desempeño en el encuentro entre Arsenal e Independiente, alegando que no cobró dos "penalazos" a lo largo del partido.

"Pitana influyó en el partido porque no sanciona dos penales clarísimos. El del primer tiempo una mano de Pereyra que él esta de frente. La del segundo tiempo para mi es un penal escandaloso, el que no le cobra a Velazco. Para mí no hay polémica, no hay discusión, no hay debate, es un penalazo. Él esta cerca, que no hay manera de que no lo vea", expresó Feler puntualizando en este match de la fecha 4 de la Zona Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona.

Opinando acerca del desempeño en general de Pitana, el entrevistado aseguró que nunca le gustó su trabajo como árbitro. Este disgusto proviene de su negativa a tomar decisiones claves en los partidos que dirige. Hernán aseveró que Néstor se ha convertido en un "árbitro VAR", que si alguien no le ayuda no se la juega con ninguna jugada dudosa.

"Es un soberbio y un canchero. Él tiene una autoridad por encima del futbolista que el jugador no puede decirle nada porque el con las tarjetas puede manejar todo. Se ha convertido en un 'árbitro VAR' que si no lo ayudan desde arriba como pasa en Libertadores o como le ha pasado en Rusia 2018 no toma decisiones importantes. Para mi es un pésimo árbitro que además es un canchero", sentenció.