La 'burrada' de Armani explicada por un conocido arquero sanjuanino

La noche del martes River enfrentó a Palmeiras en condición de local, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Durante el partido Franco Armani, portero del millonario, tuvo un grave error que propició un gol del conjunto rival. Acerca de esto el ex arquero y actual presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alberto Platero, explicó detalladamente que fue lo que sucedió en esta extraña jugada.

El golero de River, Franco Armani, salió de forma extraña a despejar una pelota que había caído en su área. En vez de tomarla con sus manos, decidió despejarla con los pies regalándole la posesión al jugador rival Rony que disparó desde media distancia y lo canjeó por gol para establecer el 1 a 0 parcial en el marcador.

Esta jugada generó varias opiniones en las redes sociales, de usuarios que no entendieron que quiso hacer el experimentado portero. Para aclarar esta situación Alberto Platero, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol que supo defender el arco de River en 1982, explicó cuál fue la intención de Armani.

"El tipo sale con la premura de tirarse con las manos pero en el camino decide lo contrario. Yo creo que ve al defensor que tiene adelante y es ahí cuando se produce todo. Igual hay que ver que la pelota salió justo para donde estaba el tipo de Palmeiras, le pega y rebota en el otro defensor de River que lo descoloca nuevamente al arquero. Todo es fortuito, es algo que pasa siempre en el juego", explicó el ex jugador millonario.

Para Platero esto fue un punto de inflexión en el encuentro, ya que generó un gran desconfianza e inseguridad no sólo en quien cometió el error sino en todo el once inicial. Para la autoridad los compañeros de Armani se animaban a atacar, sabiendo que estaba el en el arco para solucionar cualquier error que ellos cometan. Lamentablemente para ellos esto no sucedió y Palmeiras no perdonó.

"Lo que ha producido Armani antes en sus jugadores de saber que "vamos y ataquemos que total tenemos a Armani en el arco" hoy día no pasó. Para mi sale con las manos y en el camino se arrepiente. A partir de ahí todo tambalea, inclusive la expulsión del jugador. Es una forma increíble de hacerse expulsar un jugador del tamaño de este chico, que deja en evidencia a River de que no la estaba pasando bien", aseguró.

Finalmente, a pesar del escenario adverso que deberán enfrentar los dirigidos por Gallardo, la máxima autoridad de la Liga Sanjuanina de Fútbol cree que "la banda" tiene lo necesario para dar vuelta la tortilla. "River puede hacer cualquier cosa, lo puede dar vuelta, esta en River. Ha tenido partidos que ha dado vuelta increíblemente. No va a hacer fácil pero todavía queda un segundo partido que se puede dar vuelta", sentenció.