El jugador de Boca Cristian Pavón fue denunciado por presunto abuso sexual

El futbolista de Boca, Cristian Pavón, fue denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal en la fiscalía de Alta Gracia, Córdoba, ciudad natal del jugador de 24 años que llegó recientemente a Argentina luego de su paso por el fútbol de Estados Unidos.

Una joven lo acusó por el delito de abuso sexual con acceso carnal en la fiscalía de Alta Gracia y el jugador respondió que "la denuncia es falsa"

https://www.instagram.com/p/CJzeychDflv/?utm_source=ig_web_copy_link

La denunciante y presunta víctima se llama Gisela Marisol Doyle y dio a conocer la denuncia a través de la red social Instagram, donde subió una imagen de Pavón acompañada de la denuncia en la que escribió: "solo deseo que la justicia sea justa...porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre...un año de sufrimiento, un año para salir adelante y un año para fortalecerme. No voy a tener piedad, como vos no la tuviste conmigo, Cristian Pavón".