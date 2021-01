Ro-Ro, dos argentinos fuera del Manchester United

El entrenador noruego Ole Gunnar Solksjaer, confirmó que no quiere en el plantel a los dos jugadores argentinos que integran el Manchester United. Marcos Rojo jugó 122 partidos con la camiseta roja del United. y Chiquito Romero, dsde hace cinco años que permanece en el plantel.

Ahora Solksjaer, confirmó que los argentinos"no seguirán en el club" durante la próxima temporada. "Ambos tienen contrato hasta el verano (europeo), pero ninguno seguirá ", aseguró el director técnico, de 48 años, en conferencia de prensa.

El mismo Solksjaer aseguró que la entidad británica "le está buscando" nuevos destinos a ambos jugadores, antes de que se cumplan los seis meses y puedan despedirse en condición de jugadores libres.

Por lo pronto, Boca Juniors ya inició conversaciones para quedarse con la ficha del zaguero, a punto tal que el ex Estudiantes de La Plata reconoció en conversaciones informales con el periodismo que "me llamaron de un club de la Argentina pera ver qué quería hacer", dijo. En principio, la entidad de la Ribera estaría dispuesta a ofrecerle un contrato por dos años al defensor, aunque la misión radica en "no abonar ni una libra esterlina" para que el jugador llegue libre desde el Manchester United.

Por su lado, el misionero Romero, surgido en las divisiones formativas de Racing Club y que también vistió la camiseta del AZ Alkmaar, de los Países Bajos, actuó en 61 ocasiones, siendo titular el día que el club inglés ganó la Europa Liga (2017)