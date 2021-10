La ‘Scaloneta’ juagará el clásico con Uruguay con una sorpresa en el ataque

Este domingo, Argentina-Uruguay reditarán el clásico rioplatense desde las 20:30 en el Estadio Monumental. Para el segundo encuentro de la Albiceleste en la triple fecha de octubre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Scaloni decidió cambiar el tridente de ataque de los últimos encuentros. Messi volverá a ser de la partida, y Lautaro Martínez regresa al once después de recuperarse de su molestia, y el que sale es Ángel Di María, por el delantero ex Argentinos Juniors, Nicolás González, según informó Conmebol a menos de una hora del partido.

En la previa se especulaba con que Molina Lucero le diera su lugar a Matías Montiel, pero finalmente el titular será el ex Boca, y no el ex River. El nueve de la era Scaloni, Lautaro Martínez vuelve, y el que sale será Joaquín Correa. La sorpresa es que el jugador del PSG no estará, y su lugar será ocupado por el delantero con presente en la Fiorentina.

Según argumentó del técnico, la razón del ingreso de González, responde a una decisión estrictamente táctica. Se debe a que ‘La Celeste’ saltará al campo de juego con cinco defensores. Sucede que el ex Argentinos Juniors es mucho más versátil y se adapta a varios puestos, el entrenador optó por tenerlo desde el arranque.

La ‘Scaloneta’ para afrontar el clásico rioplatense:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás González, Lautaro Martínez y Lionel Messi.