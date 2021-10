Baja sensible: un titular de San Martín rescindió y se va del 'Verdinegro'

San Martín viene encadenando una serie de malos resultados y el partido que perdió por 3 a 2 con Ferro, habiendo comenzado ganando por 2 a 0, parece que fue la gota que rebalsó el vaso. Primeramente ya se confirmó una primera baja sensible pero no se descartan más en los próximos días.

Quien ya rescindió su contrato con la entidad verdinegra fue el arquero que venía siendo titular en la mayoría de los partidos: Juan Pablo Cozzani. Este arquero perteneciente a Lanús se encontraba a préstamo en San Martín pero ya decidió ponerle un final anticipado a su cesión con el conjunto sanjuanino.

Luego de algunas actuaciones que no convencieron a los hinchas, Cozzani directamente tuvo un fuerte cruce con los simpatizantes en redes sociales. Su rendimiento no los contentaba y se lo hicieron saber, cosa que el joven portero no se tomó de buena manera. "Me preocuparía si me criticara gente del fútbol. Ahí trataría de ver qué me está pasando”, había declarado el futbolista en medios locales.

De esta manera el arco del santo sanjuanino quedará a cargo del experimentado Leonardo Corti. El deportista de 40 años lleva un gran número de temporadas defendiendo estos colores así que conoce muy bien el reto que tendrá por delante. Será cuestión de días confirmar si lo de Cozzani fue un caso aislado o se concreta una ola de rescisiones.