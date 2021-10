Sin sobrarle nada, Argentina le ganó a Perú con gol de Lautaro Martínez

La Selección Argentina le ganó a Perú, en un Monumental en donde la gente disfrutó de otro triunfo de la ‘Scaloneta’, que extendió su racha sin conocer la derrota. Fue 1-0 con gol de Lautaro Martínez, pero a diferencia del encuentro con Uruguay, al equipo no le sobró nada. Si bien fue superior a su rival, en el segundo tiempo bajó el pie del acelerador, y lo dejó jugar.

El encuentro de la Albiceleste correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al mundial de Qatar 2022 se jugó en el estadio de River desde las 20:30. En el comienzo el seleccionado casi sorprende con un centro de De Paul (en gran nivel en esta triple fecha) , que no llegó a conectar ninguno de sus compañeros que llegaron al área. Con presión y precisión para dar pases entre líneas, los dirigidos por Scaloni inclinaron la cancha con muestras de buen fútbol.

El grito sagrado de gol llegó a los 42’ de la primera etapa. Fue una vistosa jugada de la Argentina que terminó en el fondo de la red contraria. De Paul le dio un pase de primera a Molina Lucero, que envió un centro preciso y con la fuerza justa, para que Lautaro Martínez conectara con gran eficacia. 1-0 y otro tanto del nueve del Inter.

En la segunda mitad, a la ‘Scaloneta’ pareció que le faltó nafta. Bajó el pie del acelerador, y Perú, que tiene un buen manejo de pelota, llegó en aisladas situaciones con poco peligro, salvo cuando el experimentado Jefferson Farfán entró al área y fue derivado apenas por ‘Dibu’ Martínez. Penal para los dirigidos por Gareca, que pateó por encima del travesaño Yoshimar Yotún, no pudiendo empatar el encuentro.

Los cambios de Scaloni no influyeron mucho en el funcionamiento del equipo. Messi y compañía intentaron ampliar la diferencia en el marcador, pero no se les dio el remate final para el segundo. Las piernas parecieron faltar al equipo nacional, en un cierre de triple fecha de mucho esfuerzo, donde además de no perder, ganó dos veces mereciéndolo y no resignado el estilo. Buen triunfo de la ‘Scaloneta’ que dio otro paso firme hacia Qatar 2022.