El duro momento familiar que atraviesa Scaloni: "No me interesa el Mundial"

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, confesó que no atraviesa "una situación familiar buena". "No estoy como para pensar en el Mundial, sinceramente no me interesa en absoluto", expresó en conferencia de prensa tras la victoria de la Selección este jueves por la noche.

La Selección argentina atraviesa un momento ideal desde lo deportivo y numérico. La triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas dejó el saldo de siete puntos, luego del empate de visitante frente a Paraguay (0-0) y los triunfos sobre Uruguay (3-0) y Perú (1-0). "Lo primero que quiero es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia", declaró el entrenador en un pasaje de la conferencia de prensa virtual posterior a la victoria sobre Perú en el Monumental.

"Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante", soltó el DT.

La situación familiar de la que habla Scaloni tiene que ver con dos motivos. Por un lado, estar mucho tiempo lejos de su pareja e hijos, quienes se quedaron en España. Hace más de dos meses que no los ve. La otra cuestión que lo tiene contrariado tiene que ver con la salud de sus padres. El mismo Scaloni reveló, luego de ganar la Copa América, que su madre estaba atravesando un problema de salud: “Dedicarle el triunfo de la copa a mi vieja, que hace unos días tuvo un momento bastante grave y ahora la está peleando", expresó en su momento.

El seleccionado argentino volverá a jugar el mes próximo, el 11 de noviembre ante Uruguay en Montevideo, y el 16 con Brasil en San Juan, dos clásicos que pueden asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

fuente Olé