Un joven deportista soltó sus miedos: 'Soy futbolista y soy gay'

Josh Cavallo, de 21 años es un deportista australiano que marca un antes y después con su confesión. Es que a pesar de que hoy sea "normal" hablar de orientaciones sexuales en el mundo del fútbol es otra cosa ya que el machismo esta marcado.

El mediocampista del Adelaide United Josh Cavallo decidió enfrentar a todos los tabúes que sobrevuelan al mundo del deporte y decidió contar públicamente que es homosexual. Esto lo hizo en un video que tuvo el apoyo total de su club y en el cual se lo ve a él muy frustrado, pero al decir "soy futbolista y soy gay", se lo nota con liberación.

El deportista, que fue parte de la selección sub 20 de su país, explicó que no quería seguir manteniendo en secreto su sexualidad. “Todo lo que quiero es jugar a fútbol y ser tratado en igualdad”.

Este joven marca un precedente debido a su actual actividad deportiva, es que muy pocos hombres futbolistas optaron por hablar públicamente de su orientación sexual y la mayoría de los que lo hicieron fue tras retirarse para evitar comentarios homófobos desde las gradas o en las redes.

Cabe recordar que un caso similar fue el de Justin Fashanu quien fue el primer futbolista profesional en contar que era homosexual mientras estaba en activo, este hecho fue en 1990. Lamentablemente la trágica historia de britanico fue replicada en todo el mundo ya que nunca fue aceptado en los estadios. Su historia terminó mal ya que no aguantó la presión y se suicidó en 1998.

SU CARTA EN LAS REDES SOCIALES

Hoy, estoy listo para hablar sobre algunas cosas personales con las que finalmente me siento cómodo para hablar de mi vida.

Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay.

Ha sido un largo viaje para llegar a este punto de mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del closet. He estado luchando contra mi sexualidad durante más de 6 años, y me alegro de poder dejar eso a un lado.

Para las personas que me conocen personalmente, saben que soy una persona privada. Al crecer, siempre sentí la necesidad de esconderme porque estaba avergonzado.

Avergonzado, nunca podría hacer lo que amaba y ser gay. Ocultar quién soy realmente, perseguir un sueño que siempre deseé cuando era niño, jugar al fútbol y ser tratado por igual nunca se sintió como una realidad.

Siendo un futbolista gay encerrado, tuve que aprender a enmascarar mis sentimientos para encajar en el molde de un futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol eran solo dos mundos que no se habían cruzado antes. Me gustó mi vida asumiendo que este era un tema del que nunca se hablaría.

En el fútbol, solo tienes una pequeña ventana para alcanzar la grandeza, y salir del closet en público puede tener un impacto negativo en tu carrera. Como futbolista gay, sé que hay otros jugadores que viven en silencio. Quiero ayudar a cambiar esto, para demostrar que todos son bienvenidos en el fútbol y merecen el derecho a ser auténticos.

Es asombroso saber que actualmente no hay futbolistas profesionales homosexuales que estén jugando activamente, no solo en Australia, sino en todo el mundo. Con suerte, esto cambiará en un futuro próximo. Espero que al compartir quién soy, pueda mostrar a otros que se identifican como LGTBTQ +, que son bienvenidos en la comunidad del fútbol. A medida que el fútbol sigue expandiéndose, quiero ayudar a que el juego evolucione aún más y permitir que otros jugadores en mi situación sientan que no están solos.

Aquellos que ya sabían esto sobre mí me han dado amor y apoyo en cada paso del camino. Estoy muy agradecido por este apoyo. A mi familia y amigos: gracias, especialmente a Tommy y David por hacer posible que yo diga con orgullo y en público que soy gay. A mi familia de Adelaide United, gracias por saludarme con el mayor respeto y aceptación. Estoy increíblemente agradecido

Orgullo feliz y VAMOS UNIDOS